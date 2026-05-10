В ПриватБанке рассказали, действительны ли доллары 1996 года: принимают ли обменники и банки такие купюры

Банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

Об этом сообщили в ПриватБанке. Там отметили:

В самих США " никакие "старые" доллары из обращения не выводили ".

". А даже, если это и начнет происходить, процесс продлится много лет.

"Юридически разницы между банкнотами разных лет нет... Паника относительно "старых" долларов выгодна тем, кто может получить их по отдельному курсу, который обычно значительно ниже реального", – акцентировали в банке.

При этом подчеркивается: политика правительства США состоит в том, что все дизайны банкнот ФРС остаются законным платежным средством или юридически действительны для платежей независимо от того, когда были выпущены – и НБУ придерживается этой позиции. Соответственно, если банк или обменник отказываются принимать у вас банкноту исключительно через год выпуска, это нарушает требования регулятора.

В таком случае, подчеркивается, стоит пожаловаться на отказавшее вам учреждение Нацбанку. Сделать это можно по ссылке.

Так же, подчеркивается, жаловаться следует, если обменники готовы принять старые доллары только по заниженному курсу. К примеру, уменьшая его на 10 копеек на 1 долларе.

