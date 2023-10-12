Банки готовятся к новому курсу доллара? Чего ожидать украинцам с понедельника

В банковском секторе прогнозируют, что на следующей неделе (16-22 октября) курс наличного доллара будет находится в коридоре 37,5-38,5 грн. Таким образом, если будут достигнуты эти показатели, украинцев ожидает повышение стоимости валюты в продаже – утром 12 октября, к примеру, она составляла 38,2 грн. А вот в покупке, доллар уже стоит 37,5 грн, поэтому здесь изменений пока не предусматривается.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в целом же внедрение Нацбанком режима валютной либерализации – в частности, фактической отмены фиксированного курса – не стало шоком для рынка. А потому "курс остается адекватным, без мгновенных изменений".

"В течение 2 недель валютный рынок живет в новых условиях. Следующая неделя не станет исключением: "свободный" курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка. Мы предполагаем, что в течение 16-22 октября коридор допустимых колебаний будет в пределах 37,5-38,5 грн/доллар", – сказал банкир.

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НБУ продолжает снижать официальный курс

В то же время, Нацбанк продолжает опускать официальный курс доллара. На 13 октября там его выставили на уровне 36,39 грн, что

на 4 коп. дешевле, чем 12 октября;

на 11 коп., чем 11 октября;

на 16 коп., чем 10 октября;

на 19 коп., чем 9 октября;

на 23 коп., чем 6-8 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде же считают, что до конца текущей недели (15 октября) украинские банки могут повысить курс наличного доллара в продаже. По прогнозам, он может составить 38,55 грн.

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