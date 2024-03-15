Автомобили для военных могут освободить от НДС, акциза и пошлины: комитет Рады принял решение

Ввоз в Украину автомобилей для военных собираются упростить. Для этого импорт таких авто за средства госбюджета собираются временно освободить от налога на добавленную стоимость (НДС), таможенной пошлины и акциза.

Соответствующие законопроекты № 10219 и № 10220 порекомендовал принять Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Целью законопроектов является введение краткосрочных стимулирующих налоговых и таможенных льгот для содействия органам местного самоуправления в обеспечении потребностей сил безопасности и обороны достаточным количеством транспортных средств", – сообщил Гетманцев. Льготы вводятся до 31 декабря 2024 года или до конца военного положения, если оно будет отменено раньше указанной даты.

Освобождение от налогов и пошлины будет применяться только для четкого списка товарных позиций согласно УКТЗЕД. Это:

8701 (тракторы ,за исключением тракторов, используемые на заводах, складах, в портах или в аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния);

8702 (моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, включая водителя, кроме троллейбусов),

8703 (автомобили легковые и другие транспортные средства, кроме легковых автомобилей с типом кузова седан, хэтчбек, кабриолет, купе; гоночных автомобилей; транспортных средств, классифицируемых в товарной подпозиции 8703-10, т.е. спецтранспорта для передвижения по снегу, перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогов),

8704 (транспортные средства для перевозки грузов);

8705 (транспортные средства специального назначения, кроме автобуровых, автобетономешалок),

8716 (прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства за рядом отдельно прописанных исключений).

Закон предполагает, что транспортные средства под этими товарными кодами должны быть закуплены за бюджетные средства и исключительно для безвозмездной передачи ВСУ и другим оборонным формированиям. Кроме того, автомобили должны быть переданы получателям не позднее 45 календарных дней со дня завершения их таможенного оформления. Копии документов о передаче транспортных средств должны быть переданы таможенному органу, осуществившему их таможенное оформление, в течение 30 дней со дня оформления таких документов.

В случае нарушения этих требований, покупатель будет обязан заплатить полную сумму налогов, которых касается льгота. Также будет взыматься пеня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине участились перерегистрации автомобилей с мужчин на женщин через договоры дарения. Аналитики связывают такую тенденцию с законодательными инициативами, предусматривающими существенные ограничения в распоряжении имуществом для уклоняющихся от мобилизации мужчин.

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