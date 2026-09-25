Администрацию судоходства проверяют после громких обвинений: это создает угрозу для портов и экспорта

Глава Администрации судоходства Сергей Гурский оказался под дисциплинарной проверкой после громких обвинений в отношении дунайской логистики, документов моряков и служебных командировок. В то же время такие обвинения далеко не всегда соответствуют реальным полномочиям Администрации, а на фоне войны и атак на портовую инфраструктуру ситуация создает дополнительные риски для работы портов, экспорта и доверия бизнеса к украинской морской системе.

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Как пишет "РБК-Украина", правительство начало дисциплинарное производство в сентябре 2026 года и отстранило Гурского от исполнения обязанностей на время проверки. Исполняющим обязанности руководителя назначили Сергея Максимова. Сам факт дисциплинарного производства не означает установления вины – заявленные обстоятельства должны проверить.

"Публичные заявления Анны Скороход (народный депутат, "За майбутнє") прозвучали в момент, когда морская логистика Украины испытывает беспрецедентное давление войны. Россия системно бьет по портам и гражданским судам, Дунай работает на пределе возможностей, а каждые дополнительные сутки простоя означают прямые потери для экспорта", – говорится в материале.

В чем обвиняют Администрацию судоходства

Сулина

Одно из основных публичных обвинений касается якобы возможных неофициальных платежей за ускоренное прохождение судов через Сулинский канал в Румынии, по которому суда направляются к украинским портам Рени и Измаил. В то же время Администрация морских портов Украины объясняла, что украинская сторона передает румынской информацию о судах на основании данных портов, операторов и агентов. Очередность прохождения определяется, в частности, датой подтверждения судна соответствующей администрацией морского порта.

Пропускная способность Сулины остается проблемным местом для украинского экспорта. На распределение доступной лоцманской мощности приходится 40% для украинских портов, 40% для румынских и 20% для молдавских. На фактическое время прохождения также влияют погода и гидрологические условия, работа лоцманов, пограничные и таможенные процедуры, а также другие элементы логистической цепочки.

Поэтому наличие очереди само по себе не свидетельствует о продаже мест в ней. Представители портовой отрасли указывают на комплекс причин задержек, включая ограниченную пропускную способность канала и работу смежной инфраструктуры. Администрация морских портов Украины также предупреждала о мошеннических предложениях якобы "ускорить" прохождение по Сулине.

Дипломирование моряков

Другая часть претензий непосредственно касается работы Администрации судоходства – в частности, оформления документов моряков. В профессиональном сообществе признают, что в этой сфере есть проблемы, но в то же время продолжаются цифровизация процедур и изменения в работе с документами.

Как отметил председатель ПРМТУ Олег Григорюк, наличие проблем не означает остановки системы дипломирования. ПРМТУ, которая объединяет более 80 тыс. работников морского сектора, в том числе более 50 тыс. моряков, призывает не делать выводов о системной коррупции до завершения проверок.

"Мы считаем некорректным делать выводы о системной коррупции во всем органе до завершения соответствующих проверок и установления фактов", – отмечает Григорюк.

Дунайское пароходство

Отдельной линией "черной" пиар-кампании стало упоминание Украинского Дунайского пароходства (УДП). Но здесь снова возникает вопрос компетенций.

Администрация судоходства не является органом управления УДП. Поэтому автоматически связывать операционные проблемы пароходства с деятельностью Администрации – значит смешивать разные уровни государственного управления.

Отвечать за проблемы УДП должны те органы и руководство, в компетенцию которых они входят. В морской отрасли, где одновременно работают министерство, Администрация судоходства, АМПУ, портовые операторы, таможня, пограничники и международные структуры, УДП и десятки частных компаний, подмена одного органа другим – это не просто неточность. Она может создать ошибочное представление о том, где на самом деле возникает проблема и кто может ее решить.

Командировки

Отдельные претензии касаются служебных командировок Гурского. В публичном пространстве возникли вопросы по поводу поездок руководителя Администрации судоходства и их целесообразности. Однако эти обстоятельства также входят в перечень вопросов, которые должны быть проверены в рамках дисциплинарного производства.

Сергей Гурский пришел в Администрацию судоходства не из чиновничьей среды. Как описывает Гурского председатель Морского кластера Украины Артем Ващиленко, это "человек из индустрии", который прошел путь от слесаря до руководителя крупных судостроительных предприятий.

Что это означает

Обвинения, ставшие причиной дисциплинарного производства, еще не получили окончательной юридической оценки. Однако информационная кампания уже вредит Украине.

Для украинского экспорта вопрос работы портов имеет практическое значение. С начала полномасштабной войны были повреждены или частично разрушены 1173 объекта портовой инфраструктуры и 274 гражданских судна. В июле и первой половине августа 2026 года в результате атак были повреждены или оказались под угрозой 52 гражданских судна.

В таких условиях дополнительный репутационный конфликт вокруг государственного органа, отвечающего за часть регулирования морской отрасли, создает для Украины отдельные риски. Судовладельцы и логистические компании оценивают не только безопасность портов, но и предсказуемость процедур, возможное время ожидания, документы, страхование и общую стоимость захода судна. Если к этим факторам добавляются публичные обвинения в коррупции и неопределенность в отношении работы регулятора, участникам рынка сложнее оценивать риски работы с украинскими маршрутами.

Это может иметь значение и для страхового рынка. Для судовладельца любая неопределенность в отношении безопасности, процедур или возможных задержек означает дополнительный фактор риска, который учитывается при планировании рейса и его страховании. Для Украины это особенно чувствительно, поскольку после начала полномасштабной войны стране пришлось создавать альтернативные экспортные маршруты и привлекать международных партнеров к обеспечению работы морского коридора.

Репутационные потери могут касаться и потенциальных инвесторов. Публичные обвинения еще до завершения официальной проверки могут создавать впечатление непредсказуемости государственного регулирования, даже если часть претензий в итоге не подтвердится. Это не означает автоматического оттока инвестиций или отказа судовладельцев от украинских портов, но увеличивает информационную неопределенность вокруг рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия ракетным террором остановила морское движение и навигацию в Черном море, а также продолжает атаковать украинскую портовую инфраструктуру и гражданские суда. Такие действия страны-агрессора также подрывают глобальную продовольственную безопасность.

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