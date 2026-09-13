«Ракетный террор России остановил судоходство в Чёрном море»: Сибига провёл брифинг с Сикорским. Подробности

Россия с помощью ракетного террора остановила морское судоходство и навигацию в Чёрном море, а также продолжает наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и гражданским судам. Такие действия страны-агрессора также подрывают глобальную продовольственную безопасность.

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Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на совместном с главой МИД Польши Радославом Сикорским брифинге в Киеве, сообщает Укринформ. Стороны, в частности, обсудили ситуацию в Чёрном море, санкции против России и взаимодействие Украины и Польши в сфере безопасности.

Россия приостановила судоходство в Черном море

По словам главы украинского МИД, из-за действий оккупантов под угрозой оказались не только гражданские суда, но и глобальная продовольственная стабильность.

"Отдельно обсудили ситуацию в Черном море, где Россия в последнее время активизирует атаки на украинскую портовую инфраструктуру, гражданские суда и морские маршруты. Она даже не усиливает… – Россия своим ракетным террором остановила морской трафик и судоходство в Чёрном море, а это также подрывает глобальную продовольственную безопасность", – сказал он.

Сибига подчеркнул важность совместного взаимодействия с Польшей для восстановления свободы судоходства в Черном море. Также глава МИД Украины поблагодарил Европейский Союз за возобновление "Коридоров солидарности".

Отдельно министр отметил проблему использования Россией балтийских портов для экспорта своего зерна.

"Важно здесь быть бдительными и не допустить этого. Мы это обсудили. Вообще справедливо ставить вопрос о полном эмбарго на российскую продукцию на европейском рынке", — призвал дипломат.

Украина призвала ужесточать санкции после каждого массированного удара

Сибига также заявил, что Украина передала европейским партнерам информацию об использовании Россией продукции из стран Запада и Европы для производства баллистических ракет и дронов.

"Мы еще раз обсудили подход, при котором не стоит ждать крупных санкционных пакетов, а после каждого массированного удара по Украине принимать соответствующие санкционные пакеты в отношении агрессора — в отношении России — в том числе "Антибаллистический пакет", — сказал он.

По словам Сибиги, партнеры Украины должны лишить Россию возможности производить баллистическое оружие и дроны, а также ограничить её доступ к военным технологиям.

"Россия, к сожалению, научилась обходить санкции. К сожалению, Россия по-прежнему использует компоненты, произведенные в западных странах, в странах Европы, при производстве как баллистических ракет, так и дронов. И эту информацию мы предоставили нашим европейским партнерам", — сообщил дипломат.

Сикорский: безопасность Польши и Украины тесно связана

В свою очередь, Радослав Сикорский заявил, что война России против Украины имеет не только физическое, но и идеологическое измерение. По его словам, Москва стремится вернуть себе статус страны, имеющей право доминировать над другими государствами.

"Для Путина это не только физическая, но и идеологическая война. Речь идет о возвращении России некого статуса особой страны, имеющей право доминировать над другими. Украина и Польша отказывают России в праве доминировать над ними. Этого не произойдет. Мы боремся за то, чтобы именно Украина решала, кто имеет право находиться на ее территории, а не Путин", — подчеркнул Сикорский.

Польский министр также обратил внимание на российские удары вблизи польской границы, отметив, что они напрямую влияют на безопасность Польши.

"Пусть для всех в Польше это станет окончательным доказательством того, что безопасность Польши и Украины тесно связаны, что проявление солидарности с каждым украинцем – тем, кто приезжает в Польшу, и тем, кто там проживает, – и со всей Украиной, является укреплением солидарности между нашими народами", – сказал Сикорский.

Он также предостерег от попыток настроить поляков против украинцев.

"Мы знаем, что происходит, когда нас настраивают друг против друга: они получают похвалу от Медведева, пропагандистов Путина", — подчеркнул польский министр.

Напомним, 13 сентября российский дрон атаковал локомотив пассажирского поезда на Волыни примерно в 2 км от границы с Польшей. Благодаря своевременному предупреждению поездной бригады удалось избежать жертв.

Как писал OBOZ.UA, после российских атак вблизи польской границы Варшава усиливала меры безопасности в восточных регионах страны. В частности, Польша вводила ограничения в воздушном пространстве вблизи границ с Украиной и Беларусью.

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