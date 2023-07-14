400 млн евро на восстановление: ЕИБ создал новый фонд помощи Украине

Украина получит финансовую поддержку для своего восстановление в результате агрессивной войны Российской Федерации. Европейский инвестиционный банк и государства-члены ЕС выделяют нашей стране более 400 млн евро на эти цели.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Заявление он обнародовал в четверг, 13 июля, в Twitter.

"ЕИБ и государства-члены ЕС выделяют более 400 млн евро на восстановление Украины. Это поможет финансировать наиболее актуальные для украинцев проекты реконструкции, в частности, объектов критической инфраструктуры", – написал Шмигаль.

Как пишет DW, восстановление Украины будет финансироваться из этого фонда, пока не вступит в силу долгосрочный план ЕС, созданный с той же целью.

Денежные средства ЕИБ будут выделены на гранты и кредиты, а также гарантии украинским банкам и предприятиям.

"Мы финансируем устойчивость Украины. Мы предоставляем финансирование для повышения устойчивости общества и экономики", – заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская.

Принять участие в финансировании данного фонда согласились 16 из 27 стран-членов ЕС. Самые большие взносы – по 100 млн евро – сделали Франция и Италия.

По словам Червинской, средства могут быть направлены на ремонт крупной инфраструктуры, финансирование малых и средних предприятий или предоставление государственных услуг.

Германия же отказалась участвовать в финансировании нового фонда в поддержку Украины. В ФРГ заявили, что будут направлять финансовую помощь нашей стране через бюджет ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз совместно с ЕИБ помогает Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. 12 октября прошлого года финучреждение перевело нашей стране дополнительные 550 млн евро.