Америку ждет экономический крах: Трамп объяснил, почему опасно отменять введенные им пошлины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал судебные решения относительно введенных им тарифов на импорт. Американский лидер заявил, что вынесение судьями решений против пошлин будет означать экономический крах страны.

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Об этом глава государства написал в своей социальной сети Truth Social в воскресенье, 1 июня. Трамп подчеркнул, что Вашингтон "может оказаться в заложниках" у других стран.

"Если суды каким-то образом примут решение по пошлинам против нас, чего не ожидается, это позволит другим странам своими антиамериканскими тарифами держать нашу страну в заложниках. Это будет означать экономический крах Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп.

Напомним, что Федеральный суд США по делам международной торговли в среду, 28 мая, заблокировал большинство пошлин Дональда Трампа. Учреждение постановил, что президент Америки превысил свои полномочия, вводя тарифы без согласия Конгресса.

Суд заблокировал не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики

Администрация Белого дома срочно подала апелляцию и поставила под сомнение юрисдикцию суда.

29 мая Федеральный апелляционный суд все же разрешил администрации Трампа продолжать взимать пошлины на импорт. Это решение вновь предоставляет главе Белого дома право применять пошлины в рамках провозглашенного чрезвычайного экономического положения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– накануне Трамп заявил, что планирует повысить тарифы на импорт стали и алюминия с 25% до 50%. Тем самым он делает еще один шаг на пути к усилению торговой войны.

– Евросоюз в ответ на такое решение решил ввести контрмеры в виде зеркальных пошлин на американские товары, включая промышленную продукцию, сельскохозяйственные изделия и алкоголь. Если не будет достигнут компромисс, эти меры автоматически вступят в силу 14 июля или раньше.

– Ранее стало известно, что Трамп отложит до 9 июля введение пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза. По его словам, решение было принято после звонка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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