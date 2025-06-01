ЕС больше не будет терпеть: в ответ на пошлины США вводят жесткие контрмеры

Евросоюз в ответ на повышение тарифов США на сталь и алюминий до 50% решил ввести контрмеры в виде зеркальных пошлин на американские товары, включая промышленную продукцию, сельскохозяйственные изделия и алкоголь. Если не будет достигнут компромисс, эти меры автоматически вступят в силу 14 июля или раньше.

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Об этом пишет Politico. Напряженность в торговых отношениях между ЕС и США снова достигла пика после последнего заявления бывшего президента США Дональда Трампа о введении 50-процентных тарифов на импорт стали и алюминия.

Европейская комиссия сразу же отреагировала, заявив о готовности применить ответные меры в ответ. 30 мая Дональд Трамп, выступая на заводе U.S. Steel в Пенсильвании, объявил, что новые пошлины на сталь и алюминий вступят в силу уже 4 июня. Тариф повышается с 25% до 50%, что, по его словам, должно стать "барьером, который не перепрыгнут". Этот шаг вызвал волну критики со стороны международного сообщества, особенно в ЕС.

Европейская комиссия в своем заявлении выразила "глубокое сожаление" в связи с этим решением, подчеркнув, что оно "создает еще больше неопределенности для глобальной экономики" и "увеличивает расходы как для потребителей, так и для бизнеса по обе стороны Атлантики". Евросоюз не собирается мириться с односторонними решениями США.

По словам представителей Еврокомиссии, ЕС добросовестно приостановил собственные контрмеры еще 14 апреля с целью дать шанс переговорам. Но теперь, в ответ на угрозу со стороны США, ЕС завершает консультации по введению новых ответных мер.

В заявлении отмечается, что если не будет достигнуто взаимоприемлемое решение, то как действующие, так и новые контрмеры со стороны ЕС вступят в силу 14 июля или даже раньше, в зависимости от обстоятельств. Сигнал ЕС однозначен, что он не позволит вести с собой диалог ультиматумами.

Председатель торгового комитета Европарламента, немецкий депутат Бернд Ланге, выразил четкую позицию, что в случае реализации тарифной угрозы США ЕС должен "немедленно" ответить. В своей заметке на платформе X он заявил, что все необходимые меры уже подготовлены.

Параллельно в самих США продолжается юридическая борьба вокруг полномочий президента по введению таких тарифов. Последние судебные решения поставили под сомнение законность действий Трампа, что открывает возможности для их пересмотра. Однако его команда заявляет, что найдет другие механизмы для продвижения своей тарифной политики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Федеральный апелляционный суд разрешил администрации президента Дональда Трампа продолжать взимать пошлины на импорт. Это решение снова предоставляет главе Белого дома право применять пошлины в рамках провозглашенного чрезвычайного экономического положения.

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