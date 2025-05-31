Трамп объявил о новом шаге в торговой войне: кого заденет

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует повысить тарифы на импорт стали и алюминия с 25% до 50%. Тем самым он делает еще один шаг на пути к усилению торговой войны.

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"Мы собираемся повышать на 25%. Мы собираемся довести его с 25% до 50% - пошлины на сталь в Соединенные Штаты Америки, что еще больше обезопасит сталелитейную промышленность в Соединенных Штатах", - сказал он на митинге в Пенсильвании, передает Reuters.

Трамп заявил, что соглашение на сумму 14,9 миллиарда долларов, как и повышение тарифов, поможет сохранить рабочие места для металлургов в США. Позже он написал в социальных сетях, что повышенный тариф также будет касаться алюминиевых изделий.

Удвоение пошлин на сталь и алюминий усиливает глобальную торговую войну Трампа и это произошло всего через несколько часов после того, как он обвинил Китай в нарушении соглашения с США о взаимной отмене тарифов и торговых ограничений на критически важные минералы.

Торговая палата Канады быстро осудила повышение тарифов как "противоположное экономической безопасности Северной Америки". Австралия, ключевой союзник США в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, "будет продолжать взаимодействовать и решительно выступать за отмену тарифов", сказал министр торговли Дон Фаррелл.

Трамп выступил на сталелитейном заводе U.S. Steel Mon Valley Works, который символизирует как былую силу, так и упадок производственной мощности США, поскольку сталелитейные заводы и фабрики Rust Belt потеряли бизнес в пользу международных конкурентов.

Стоимость импорта 2024 года для 289 категорий продуктов составила 147,3 миллиарда долларов, причем почти две трети приходились на алюминий и на одну треть сталь, согласно данным Бюро переписи населения, полученным через веб-систему данных Комиссии по международной торговле США. Для сравнения, первые два раунда штрафных тарифов Трампа на китайские промышленные товары в 2018 году во время его первого срока составили 50 миллиардов долларов годовой стоимости импорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп сообщил, что отложит введение пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза (ЕС) - как минимум до 9 июля. По его словам, решение было принято после звонка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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