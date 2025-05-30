Апелляционный суд США временно возобновил действие тарифов Трампа: какие последствия

В Соединенных Штатах Америки Федеральный апелляционный суд разрешил администрации президента Дональда Трампа продолжать взимать пошлины на импорт. Это решение вновь предоставляет главе Белого дома право применять пошлины в рамках провозглашенного чрезвычайного экономического положения.

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Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 29 мая. Таким образом суд удовлетворил экстренное ходатайство администрации и временно остановил действие приказа Федерального торгового суда, выданного накануне.

В постановлении апелляционной инстанции указано, что истцы, оспаривающие введение пошлин, могут подать свою позицию относительно приостановления до 5 июня. Правительство США со своей стороны сможет подать свой ответ на позицию до 9 июня.

После этого апелляционный суд может продлить приостановление решения по тарифам.

Накануне Суд международной торговли США заблокировал большинство пошлин Дональда Трампа, постановив, что президент превысил свои полномочия, вводя тарифы без согласия Конгресса. Администрация в свою очередь срочно подала апелляцию и поставила под сомнение юрисдикцию суда. В то же время такое решение положительно повлияло на фондовые рынки –акции и доллар перешли к росту.

Постановление апелляционного суда означает, что тарифы снова вступают в силу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дональд Трамп сообщил, что отложит введение пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза (ЕС) – как минимум до 9 июля. По его словам, решение было принято после звонка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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