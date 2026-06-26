160 соглашений на сумму свыше €10 млрд: Свириденко подвела итоги конференции в Гданьске

В Гданьске продолжается Конференция по вопросам восстановления Украины URC2026, организованная совместно Польшей и Украиной. На данный момент между Украиной и ЕС уже подписано 160 соглашений на сумму более 10 млрд евро, что является "результатом ежедневной работы президента Владимира Зеленского и всей украинской команды".

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам первого дня работы URC2026. По её словам, это мероприятие "ещё раз подтвердило, что Украина и Европа имеют общий путь, общие ценности и общее будущее".

Ключевые результаты

Глава украинского правительства перечислила ключевые результаты указанной работы. Это:

3,2 млрд евро – первый транш нового финансового инструмента ЕС;

3,4 млрд долларов – соглашение со Всемирным банком;

запуск Европейского флагманского фонда реконструкции Украины;

создание Ukraine Transport Support Fund;

140 млн евро на жилищные программы;

соглашение с ЕИБ о восстановлении и защите дорог прифронтовых регионов;

новые партнерства в сферах оборонной промышленности и энергетики.

О чем идет речь

Указанные 3,2 млрд евро первого транша "нового финансового инструмента ЕС" – это первая часть европейской поддержки Украины на общую сумму 90 млрд евро. Напомним, что ещё в конце прошлого года в Европе было принято решение о предоставлении кредита нашему государству на эту сумму, но до последнего времени решение блокировалось. Лишь в конце апреля Венгрия сняла своё вето на этот кредит.

"Отдельно хочу поблагодарить европейских партнеров за чрезвычайно важный финансовый инструмент поддержки Украины в размере 90 млрд евро. Это очередной сигнал доверия к Украине и поддержки наших реформ. Символично, что URC проходит в польском Гданьске – городе, где уже побеждала солидарность. "Нет свободы без солидарности" – лозунг, вновь актуальный во времена общих вызовов в сфере безопасности", – отметила по этому поводу премьер-министр Свириденко.

Конференция URC2026

Конференция по вопросам восстановления Украины – это ежегодная практическая платформа, где "международная поддержка превращается в конкретные решения". В мероприятии этого года приняли участие около 6 тысяч человек, среди которых представители правительств и парламентов стран-партнеров, международных организаций и финансовых институтов, бизнеса, органов местного самоуправления, а также гражданского общества Украины, Польши и других государств.

Церемонию открытия URC2026 совместно провели премьер-министр Юлия Свириденко, ее польский коллега Дональд Туск, а также президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Кошта.

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