Украина получит деньги по плану: опубликован график поступлений 90 млрд евро от ЕС

Украинское правительство рассчитывает, что первый транш в рамках одобренного Евросоюзом кредита в 90 млрд евро, поступит, как и было обещано, до конца второго квартала. Вероятнее всего, что деньги начнут поступать в мае-июне.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, пишет Укринформ. Там напомнили, что финансирование программы будет осуществляться через совместные заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока.

Программа предусматривает равный объем займа в 2026 и 2027 годах – по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

16,7 млрд евро направят на социальную бюджетную поддержку (по 8,35 млрд грн – в виде макрофинансовой помощи и Ukraine Facility);

направят на социальную бюджетную поддержку – в виде макрофинансовой помощи и Ukraine Facility); 28,3 млрд евро – на оборонные нужды.

В целом же за два года примерно 30 млрд из 90 млрд евро пойдут на бюджетную поддержку через действующие инструменты финансовой помощи, остальные 60 млрд евро - на военную помощь нашей стране.

"После утверждения кредита Ukraine Support Loan Украина и Европейский Союз продолжают технические консультации с целью согласования окончательных параметров соглашения. В частности, продолжается обсуждение количества и объемов траншей", – добавили в Минфине.

Что предшествовало

23 апреля Совет Европейского Союза окончательно одобрил кредит Украине на 90 млрд евро. Такие решения, как и предусмотрено нормами ЕС, принимаются единогласно всеми странами-членами блока.

Это стало возможным после того, как накануне Венгрия сняла вето, и послы ЕС смогли прийти к принципиальному письменному согласию о выделении денег для Украины. Будапешт пошел на уступки после перезапуска Украиной нефтепровода "Дружба" и возобновления поступлений в страну российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский ожидает, что деньги от Евросоюза начнут поступать до конца мая или начала июня. "Это усиление нашей армии: и внутреннее производство отечественного украинского оружия, и (поставки. – Ред.) от партнеров дефицитного оружия. Мы будем готовы также рассматривать такие возможности. Но, прежде всего, это социальная поддержка наших людей, поддержка нашей армии и производство дронов, систем радиоэлектронной борьбы", – заверил Зеленский.

