Богдан, партнер Хомутынника и нардепы: кто привез в Украину коронавирус из Куршевеля

Порядка 100 украинских высокопоставленных политиков и звезд шоу-бизнеса в разгар короавируса 8 марта закрывали курортный сезон в Куршевеле. Оттуда они привезли болезнь в Украину.

Как стало известно OBOZREVATEL, в период пандемии на элитном курорте отдыхали экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и его бывшая девушка Анастасия Сличная (были в разных компаниях), партнер нардепа Виталия Хомутынника Владимир Скоробагач со своей супругой и, вероятно, сам Хомутынник с женой. Также, по нашим данным, были и другие чиновники, представители нефтегазового бизнеса и звезды шоу-бизнеса.

Передвигалась элитная "делегация" из Украины предположительно на личном самолете Хомутынника, который как раз в это время был замечен в Швейцарии (вероятно, оттуда политики с супругами вылетели в Украину), рейсовыми самолетами и другими чартерами.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и когда летал

Как рассказал OBOZREVATEL один из гостей элитного курорта, украинцы традиционно закрывают курортный сезон в Куршевеле 8 марта, а за несколько дней до этого там отдыхают россияне. В этом году, несмотря на эпидемию COVID-19, во Францию прилетели около 100 украинцев.

Об одном из рейсов, к примеру, писал экс-нардеп Сергей Лещенко. "14 случаев коронавируса, выявленных в Киеве – это пассажиры одного самолета, который прилетел из Женевы (Швейцария). Среди пассажиров была группа лиц, которые праздновали 8 марта на элитном горнолыжном курорте Куршевель (Франция)", – заявил он.

Первым заболевание выявили у нардепа Сергея Шахова. Он признался, что действительно отдыхал в Куршевеле с 7 по 11 марта и через Женеву вернулся домой. Но, по его словам, был он только со своей супругой. "Были выходные, и я улетал. Мы были вдвоем с супругой, без компаний. Поэтому то, что пишут – это неправда", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Однако, как рассказывают в окружении депутата, в Куршевеле он отдыхал не вдвоем с супругой, там был целый десант политической элиты Украины сразу из двух городов – Харькова и Киева. Ездили они отдельно, но уже на месте общались между собой.

Замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач и жена "Викуся". Первого госпитализировали с подозрением на COVID-19, а у второй вирус уже подтвердился. Супруга не скрывает, что 8 марта отмечала в Куршевеле, а вот сам Скоробогач рассказывает, что был "в Европе с нерабочей поездкой".

Владимир Скоробогач в Харькове человек известный. Его называют партнером нардепа Виталия Хомутынника (близок к скандальному олигарху Павлу Фуксу). Он работал в его компании "Интеропт-Премиум", оба харьковчане. Кстати, его супруга предусмотрительно закрыла аккаунты во всех своих соцсетях. Там она подписана "Викуся".

Как рассказывают источники OBOZREVATEL, в это же время в Куршевеле предположительно находился и сам Хомутынник с супругой Светланой. Последняя не скрывает свою дружбу с семьей замглавы Харьковского облсовета.

Хомутынник чаще всего летает на отдых на своем частном самолете Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH. Вполне возможно, что и в этот раз депутат вместе с компанией воспользовался личным транспортом.

Проверить передвижение VP-CVH OBOZREVATEL не удалось. Как оказалось, Виталий Хомутынник предусмотрительно ограничил доступ к информации о передвижении своего борта. В результате, к примеру, отследить, куда летал президентский самолет, можно, а вот полеты Gulfstream Хомутынника засекречены.

Несмотря на это, удалось выяснить, что последнее отображаемое место, где находился самолет нардепа – Швейцария. И именно оттуда вылетела группа политиков.

Отдыхала в Куршевеле на 8 марта и девушка экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анастасия Сличная. Она уже была замечена на совместном отдыхе вместе со Светланой Хомутынник и Богданом несколько месяцев назад.

Издание "Комсомольская правда в Украине" смогло связаться с друзьями Сличной. Те подтвердили, она действительно отдыхала в одной компании с Шаховым в Куршевеле. "Она была в Куршевеле в той же компании, что и Шахов. Насколько я знаю, тест в "Евролабе" дал отрицательный результат, но он не надежный, а больше она якобы не делала. Она меня набирала, потом я ее, но связаться нам не удалось. По-хорошему, ей бы надо побыть в обсервации", – заявили ее близкие.

А по информации OBOZREVATEL, там находился и сам Андрей Богдан. К слову, недавно он прошел тест на коронавирус, о чем сообщил на своей странице в соцсети. "Я не знаю, почему только политиков называют. Там были все, очень известные имена. Политики из разных фракций. Андрей Богдан тоже не пропускает такие мероприятия, в этот раз тоже был. Это давняя традиция. До 10 марта в Куршевеле отдыхают россияне, а ближе к 10 марта закрывать курортный сезон приезжают украинцы", – рассказывает собеседник.

Заразить могли сотни людей

Кто точно должен уйти на карантин (были на заседании комитета с зараженным нардепом):

Зиновий Андрийович ("Слуга народа"),

Леся Василенко ("Голос"),

Игорь Кривошеев ("Слуга народа"),

Александр Мариковский ("Слуга народа"),

Юлия Овчинникова ("Слуга народа"),

Александр Фельдман ("Батьківщина"),

Павел Якименко ("Слуга народа"),

Олег Бондаренко ("Слуга народа"),

Андрей Задорожний ("Слуга народа"),

Елена Криворучкина ("Слуга народа"),

Эдуард Прощук ("Слуга народа").

По информации OBOZREVATEL, на данный момент об обсервации заявили Леся Василенко (была на комитете), Ярослав Юрчишин ("Голос") и "слуга народа" Арсений Пушкаренко (посещал комитет).

Также в "Голосе" подчеркнули, что впредь народные избранники фракции будут особо серьезно относиться как к работе в Раде, так и к публичным выступлениям (в контексте медицинской безопасности).

Уже известно, что на карантин уйдет и народный депутат "Слуги народа" Арсений Пушкаренко.

Однако и этого мало. Все отдыхающие в Куршевеле за время, когда вместо самоизоляции они продолжили ходить по эфирам, посещать Раду, проводить встречи, могли заразить десятки и сотни человек.

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