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14 апреля • обновлено в 14:05
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Борьба с коронавирусом в магазинах: украинцам объяснили, чем опасны фасовки

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Фасовка овощей и фруктов в украинских магазинах может нести еще большую угрозу распространения эпидемии коронавируса.

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Об этом заявили в Украинской бизнес ассоциации (ЕБА), раскритиковав решение властей.

В ассоциации утверждают, что такие упаковки не только создают приятный климат для размножения бактерий, но и массу проблем для самых торговых точек. Тем более, продолжительность выживания вируса на поверхностях пока точно не установлена.

"Так, например, решением местных органов много магазинов ежедневно фасуют овощи и фрукты в одноразовые пакеты, хотя на государственном уровне не установлено никаких требований по обязательной фасовке продуктов питания, которые не потребляются непосредственно на месте. В такой упаковке фрукты и овощи быстрее портятся, к тому же, для вирусов создается более благоприятная среда", – говорится в сообщении ЕБА.

По словам руководителя FMCG-направления ЕБА Кристины Линиченко, распоряжения местных чиновников провоцируют увеличение отходов в виде пакетов и пагубно влияют на окружающую среду.

Борьба с коронавирусом в магазинах: украинцам объяснили, чем опасны фасовки

"Это также приводит к росту цен на продукцию из-за дополнительных расходов на материалы и рабочее время продавцов, ускоряет порчу продукции, увеличивает количество недовольных клиентов, которые также не понимают необходимости таких мер", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 миллиардов гривень.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Экология вирус
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