Зеленский обвинил в бедах Украины високосный год

Президент Украины Владимир Зеленский связывает все трудности, возникшие в стране в 2020 году, с тем, что этот год високосный.

Как сообщает УНН, об этом президент заявил 8 июля во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области. Он отметил, что в этом году Украина переживает пандемию коронавируса (COVID-19) и экономическую нестабильность в связи со сменой руководства Нацбанка.

В частности, Зеленский пожаловался на призыв бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой к МВФ не оказывать поддержку Украине.

"Людей, которые "помогают" из-за границы, – их хватает", – отметил он.

При этом президент заверил предпринимателей, что знает, сколько из-за колебания курса валют закрылось украинских предприятий.

"И курс, и все остальное, и COVID-19. Но мы выйдем из этой ситуации, все стабилизируем. Такой, как говорится, самый сложный високосный год", – подчеркнул Зеленский.

Многие люди уверены в неблагоприятной энергии високосного года. В народе приметили, что в такие года падает уровень урожая, повышается смертность скота, а людей сопровождают неудачи.

Как сообщал OBOZREVATEL: