Зеленський звинуватив у бідах України високосний рік

Президент України Володимир Зеленський пов'язує всі труднощі, що виникли в країні в 2020 році, з тим, що цей рік високосний.

Як повідомляє УНН, про це президент заявив 8 липня під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області. Він зазначив, що в цьому році Україна переживає пандемію коронавірусу (COVID-19) і економічну нестабільність в зв'язку зі зміною керівництва Нацбанку.

Зокрема, Зеленський поскаржився на заклик колишньої глави НБУ Валерія Гонтаревої до МВФ не надавати підтримку Україні.

"Людей, які "допомагають" з-за кордону, – їх вистачає", – зазначив він.

При цьому президент запевнив підприємців, що знає, скільки через коливання курсу валют закрилося українських підприємств.

"І курс, і все інше, і COVID-19. Але ми вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Такий, як то кажуть, найскладніший високосний рік", – підкреслив Зеленський.

Багато людей впевнені в несприятливій енергії високосного року. У народі примітили, що в такі роки падає рівень врожаю, підвищується смертність худоби, а людей супроводжують невдачі.

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