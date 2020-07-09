Зеленський звинуватив у бідах України високосний рік
Володимир Зеленський знайшов "крайнього" в проблемах України.
Президент України Володимир Зеленський пов'язує всі труднощі, що виникли в країні в 2020 році, з тим, що цей рік високосний.
Як повідомляє УНН, про це президент заявив 8 липня під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області. Він зазначив, що в цьому році Україна переживає пандемію коронавірусу (COVID-19) і економічну нестабільність в зв'язку зі зміною керівництва Нацбанку.
Зокрема, Зеленський поскаржився на заклик колишньої глави НБУ Валерія Гонтаревої до МВФ не надавати підтримку Україні.
"Людей, які "допомагають" з-за кордону, – їх вистачає", – зазначив він.
При цьому президент запевнив підприємців, що знає, скільки через коливання курсу валют закрилося українських підприємств.
"І курс, і все інше, і COVID-19. Але ми вийдемо з цієї ситуації, все стабілізуємо. Такий, як то кажуть, найскладніший високосний рік", – підкреслив Зеленський.
Багато людей впевнені в несприятливій енергії високосного року. У народі примітили, що в такі роки падає рівень врожаю, підвищується смертність худоби, а людей супроводжують невдачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".
У свою чергу в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
У МВФ заявили, що незалежність НБУ знаходиться в центрі програми, підтримуваної фондом, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.