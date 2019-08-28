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"Зато честно!" Кива опозорился в эфире заявлением о борьбе против Украины

1.8т Читать материал на украинском

Бывший глава Социалистической партии Украины и будущий нардеп новой Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива с экрана телевизора открыто заявил, что будет бороться против Украины и ее народа.

Соответствующее видео с "честным признанием" политика обнародовали на странице в Facebook Рагу.лі.

"Ми будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа!" - пафосно заявил Кива.

Илья Кива

Илья Кива

"Вот нет в Украине человека, который режет правду в глаза лучше Ильи Кивы. И по ходу его не слушают даже выпускающие на канале, потому что это не только пошло в эфир (ну может он прямой был, шо уже там), но и осталось там на веки вечные", - сказано в подписи к видеоотрезку.

В комментариях считают, что с такими политиками и врагов не надо: "Зато честно".

"Зато честно!" Кива опозорился в эфире заявлением о борьбе против Украины
"Зато честно!" Кива опозорился в эфире заявлением о борьбе против Украины
"Зато честно!" Кива опозорился в эфире заявлением о борьбе против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разъяренный Кива устроил в прямом эфире переполох.

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Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дважды судимый мусор. Сначала преступник, потом мент. Теперь просто поц, которого противно палочкой ковырять. И это нынешняя политическая "илита". Символ оппблока и рюзгемира!
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1
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кaцaп Кaцaпыч, Кoзлинa Цaпович, свiдомо МАНДАйнутое лaйн0 переобувается в прыжке!! Ты когда переобуешься?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Во какая дрянь !? Хотя в этой шобле нормальных нет,этого стоило бы примерно наказать....
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Больной с отбитыми мозгами..
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