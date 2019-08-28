"Зато честно!" Кива опозорился в эфире заявлением о борьбе против Украины

Бывший глава Социалистической партии Украины и будущий нардеп новой Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива с экрана телевизора открыто заявил, что будет бороться против Украины и ее народа.

Соответствующее видео с "честным признанием" политика обнародовали на странице в Facebook Рагу.лі.

"Ми будем бороться за вас, мы будем отстаивать интересы. Для этого мы пришли в политику, для этого мы получили ваше доверие. Ваше доверие для борьбы против Украины и против украинского народа!" - пафосно заявил Кива.

Илья Кива

"Вот нет в Украине человека, который режет правду в глаза лучше Ильи Кивы. И по ходу его не слушают даже выпускающие на канале, потому что это не только пошло в эфир (ну может он прямой был, шо уже там), но и осталось там на веки вечные", - сказано в подписи к видеоотрезку.

В комментариях считают, что с такими политиками и врагов не надо: "Зато честно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разъяренный Кива устроил в прямом эфире переполох.

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