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"Зате чесно!" Ківа зганьбився в ефірі заявою про боротьбу проти України

2.6т Читати матеріал російською

Колишній глава Соціалістичної партії України і майбутній нардеп нової Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа з екрану телевізора відкрито заявив, що боротиметься проти України і її народу.

Відповідне відео з "чесним зізнанням" політика оприлюднили на сторінці у Facebook Рагу.лі.

"Ми будемо боротися за вас, ми будемо відстоювати інтереси. Для цього ми прийшли в політику, для цього ми отримали вашу довіру. Вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу!" — пафосно заявив Ківа.

Ілля Ківа

Ілля Ківа

"Ось немає в Україні людини, який ріже правду в очі краще за Іллю Ківу. І, ймовірно, його не слухають навіть випускаючі на каналі, тому що це не тільки пішло в ефір (ну, може, він прямий був, шо вже там), але і залишилося там на віки вічні", — йдеться в підписі до відео.

У коментарях вважають, що з такими політиками і ворогів не треба: "Зате чесно".

"Зате чесно!" Ківа зганьбився в ефірі заявою про боротьбу проти України
"Зате чесно!" Ківа зганьбився в ефірі заявою про боротьбу проти України
"Зате чесно!" Ківа зганьбився в ефірі заявою про боротьбу проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розлючений Ківа влаштував у прямому ефірі переполох.

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Особа
Ілля Ківа
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дважды судимый мусор. Сначала преступник, потом мент. Теперь просто поц, которого противно палочкой ковырять. И это нынешняя политическая "илита". Символ оппблока и рюзгемира!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кaцaп Кaцaпыч, Кoзлинa Цaпович, свiдомо МАНДАйнутое лaйн0 переобувается в прыжке!! Ты когда переобуешься?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Во какая дрянь !? Хотя в этой шобле нормальных нет,этого стоило бы примерно наказать....
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Больной с отбитыми мозгами..
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