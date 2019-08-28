"Зате чесно!" Ківа зганьбився в ефірі заявою про боротьбу проти України

Колишній глава Соціалістичної партії України і майбутній нардеп нової Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа з екрану телевізора відкрито заявив, що боротиметься проти України і її народу.

Відповідне відео з "чесним зізнанням" політика оприлюднили на сторінці у Facebook Рагу.лі.

"Ми будемо боротися за вас, ми будемо відстоювати інтереси. Для цього ми прийшли в політику, для цього ми отримали вашу довіру. Вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу!" — пафосно заявив Ківа.

Ілля Ківа

"Ось немає в Україні людини, який ріже правду в очі краще за Іллю Ківу. І, ймовірно, його не слухають навіть випускаючі на каналі, тому що це не тільки пішло в ефір (ну, може, він прямий був, шо вже там), але і залишилося там на віки вічні", — йдеться в підписі до відео.

У коментарях вважають, що з такими політиками і ворогів не треба: "Зате чесно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розлючений Ківа влаштував у прямому ефірі переполох.

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