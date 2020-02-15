"У меня большие уши": Зеленский оконфузился в Мюнхене. Видео

Во время Мюнхенской конференции по безопасности у президента Украины Владимира Зеленского возникла проблема с наушниками.

Во время беседы с модератором Кристиан Аманпур главе государства дали наушники, в которых параллельно с ее голосом играла музыка. Видео транслируется на YouTube-канале In Time Ukraine (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).

У Зеленского в наушниках вместе с голосом модератора играла музыка In Time Ukraine

"Я слышу музыку у себя в наушниках", – сказал Зеленский.

"Вы и меня слышите, или только музыку", – поинтересовалась модератор. "И то, и другое", – ответил Зеленский.

Аманпур в ответ пошутила: "Может мой голос для вас звучит как музыка".

У Зеленского в наушниках вместе с голосом модератора играла музыка In Time Ukraine

Также модератор отметила, что наушники большие, а она привыкла работать с маленькими. На что Зеленский пошутил, что у него "большие уши, поэтому и наушники тоже большие".

Позднее ему все-таки заменили гарнитуру.

Зеленскому в итоге заменили наушники In Time Ukraine

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. OBOZREVATEL следит за ходом его выступления.

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