"У меня большие уши": Зеленский оконфузился в Мюнхене. Видео

Во время Мюнхенской конференции по безопасности у президента Украины Владимира Зеленского возникла проблема с наушниками.
Во время беседы с модератором Кристиан Аманпур главе государства дали наушники, в которых параллельно с ее голосом играла музыка. Видео транслируется на YouTube-канале In Time Ukraine (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца новости).
У Зеленского в наушниках вместе с голосом модератора играла музыка
In Time Ukraine
"Я слышу музыку у себя в наушниках", – сказал Зеленский.
"Вы и меня слышите, или только музыку", – поинтересовалась модератор. "И то, и другое", – ответил Зеленский.
Аманпур в ответ пошутила: "Может мой голос для вас звучит как музыка".
У Зеленского в наушниках вместе с голосом модератора играла музыка
In Time Ukraine
Также модератор отметила, что наушники большие, а она привыкла работать с маленькими. На что Зеленский пошутил, что у него "большие уши, поэтому и наушники тоже большие".
Позднее ему все-таки заменили гарнитуру.
Зеленскому в итоге заменили наушники
In Time Ukraine
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. OBOZREVATEL следит за ходом его выступления.
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