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15 лютого • оновлено в 14:01
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"У мене великі вуха": Зеленський осоромився у Мюнхені. Відео

1.9т
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Під час Мюнхенської безпекової конференції у президента України Володимира Зеленського виникла проблема з навушниками.

Під час бесіди з модератором Крістіан Аманпур главі держави дали навушники, в яких паралельно з її голосом грала музика. Відео транслюється на YouTube-каналі In Time Ukraine (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

У Зеленського в навушниках разом з голосом модератора грала музика

У Зеленського в навушниках разом з голосом модератора грала музика

In Time Ukraine

"Я чую музику у себе в навушниках", – сказав Зеленський.

"Ви і мене чуєте, або тільки музику", – поцікавилася модератор. "І те, і інше", – відповів Зеленський.

Аманпур у відповідь пожартувала: "Може мій голос для вас звучить як музика".

У Зеленського в навушниках разом з голосом модератора грала музика

У Зеленського в навушниках разом з голосом модератора грала музика

In Time Ukraine

Також модератор зазначила, що навушники великі, а вона звикла працювати з маленькими. На що Зеленський пожартував, що у нього "великі вуха, тому і навушники теж великі".

Пізніше йому все-таки замінили гарнітуру.

Зеленському в результаті замінили навушники

Зеленському в результаті замінили навушники

In Time Ukraine

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні виступає на Мюнхенській безпековій конференції. OBOZREVATEL стежить за перебігом його виступу.

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Тема
Мюнхенська конференція
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Німеччина Мюнхен
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что за музыка? пианино?
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