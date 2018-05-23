Взял в руки украинское: Захарченко попал в курьезную ситуацию

Главарь "ДНР" Александр Захарченко был замечен с украинскими сигаретами в руках.
Соответствующее фото опубликовал в Twitter блогер Двуглавый Кургинян. "А почему вражеские, а не деэнэровские?" - прокомментировал он.
Пользователей сети также рассмешила курьезная ситуация с лидером террористов, которые высмеяли "патриотизм" Захарченко.
"Очень просто, поддерживают экономику Украины и умирают от курения, два зайца одним выстрелом", "Штирлиц никогда не был так близок провалу", "Укрофашисты убивают его даже специальными отравленными сигаретами!" - смеются комментаторы.
А почему вражеские, а не "деэнэровские"??? pic.twitter.com/QVdXorWBVd— Двуглавый Кургинян© (@tyndagood) 23 мая 2018 г.
Как писал OBOZREVATEL, недавно на КремльТВ проговорились о проблемах "Л/ДНР".