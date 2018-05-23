Взял в руки украинское: Захарченко попал в курьезную ситуацию

Главарь "ДНР" Александр Захарченко был замечен с украинскими сигаретами в руках.

Соответствующее фото опубликовал в Twitter блогер Двуглавый Кургинян. "А почему вражеские, а не деэнэровские?" - прокомментировал он.

Пользователей сети также рассмешила курьезная ситуация с лидером террористов, которые высмеяли "патриотизм" Захарченко.

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"Очень просто, поддерживают экономику Украины и умирают от курения, два зайца одним выстрелом", "Штирлиц никогда не был так близок провалу", "Укрофашисты убивают его даже специальными отравленными сигаретами!" - смеются комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на КремльТВ проговорились о проблемах "Л/ДНР".