Взяв у руки українське: Захарченко потрапив у курйозну ситуацію

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був помічений з українськими сигаретами в руках.

Відповідне фото опублікував у Twitter блогер під ніком Двуглавый Кургинян. "А чому ворожі, а не деенерівські?" - прокоментував він.

Користувачів мережі також розсмішила курйозна ситуація з лідером терористів, які висміяли "патріотизм" Захарченка.

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"Дуже просто, підтримують економіку України та вмирають від куріння, два зайці одним пострілом", "Штірліц ніколи не був такий близький до провалу", "Укрофашисти вбивають його навіть спеціальними отруєними сигаретами!" - сміються коментатори.

А чому ворожі, а не "деенеровскіе" ??? pic.twitter.com/QVdXorWBVd - Двоголовий Кургінян © (@tyndagood) 23 травня 2018 р

Як писав OBOZREVATEL, недавно на КремльТБ проговорилися про проблеми "Л/ДНР".