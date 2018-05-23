Взяв у руки українське: Захарченко потрапив у курйозну ситуацію

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був помічений з українськими сигаретами в руках.
Відповідне фото опублікував у Twitter блогер під ніком Двуглавый Кургинян. "А чому ворожі, а не деенерівські?" - прокоментував він.
Користувачів мережі також розсмішила курйозна ситуація з лідером терористів, які висміяли "патріотизм" Захарченка.
"Дуже просто, підтримують економіку України та вмирають від куріння, два зайці одним пострілом", "Штірліц ніколи не був такий близький до провалу", "Укрофашисти вбивають його навіть спеціальними отруєними сигаретами!" - сміються коментатори.
А чому ворожі, а не "деенеровскіе" ??? pic.twitter.com/QVdXorWBVd- Двоголовий Кургінян © (@tyndagood) 23 травня 2018 р
Як писав OBOZREVATEL, недавно на КремльТБ проговорилися про проблеми "Л/ДНР".