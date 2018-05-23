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Взяв у руки українське: Захарченко потрапив у курйозну ситуацію

25.9тЧитати новину російською

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко був помічений з українськими сигаретами в руках.

Відповідне фото опублікував у Twitter блогер під ніком Двуглавый Кургинян. "А чому ворожі, а не деенерівські?" - прокоментував він.

Користувачів мережі також розсмішила курйозна ситуація з лідером терористів, які висміяли "патріотизм" Захарченка.

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"Дуже просто, підтримують економіку України та вмирають від куріння, два зайці одним пострілом", "Штірліц ніколи не був такий близький до провалу", "Укрофашисти вбивають його навіть спеціальними отруєними сигаретами!" - сміються коментатори.

Як писав OBOZREVATEL, недавно на КремльТБ проговорилися про проблеми "Л/ДНР".

Особа
Олександр Захарченко
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДНРНовини Донбасу
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