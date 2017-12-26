Встреча Порошенко и Трампа: журналиста поймали на феерическом проколе

Журналист издания "Украинская правда" Алексей Братущак стал объектом насмешек со стороны своих коллег и пользователей соцсетей из-за своего поста о якобы подделке президентом Украины Петром Порошенко его фото с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Так, на своей странице в Facebook Братущак доказывает, что выложенное президентом фото является "отфотошопленным", а как довод к этому он приводит только тот "факт", что рука Порошенко "приклеенная".

Такой пост журналиста только рассмешил пользователей.

Так, журналист Виталий Гайдукевич попросил Братащука "маякнуть, когда докопает до магмы", намекнув, что своим постом тот пробил очередное дно.

Алена Осмоловская предположила, что журналисты типа Братащука критикуют Порошенко за вымышленными предлогами "специально для того, чтобы сделать любую критику комичной, даже когда критикуют за дело".

При этом пользователи указали журналист, что фото реальное, а права на него имеет Sputnik/„Scanpix“. К тому же оно использовалось как иллюстрация в ряде пуликаций в иностранных СМИ.

Кроме того Братущаку "подсказали", что на самом деле Трампа не существует.

"Таким нехитрым образом Братущак пытается подвести нас к мысли, что встречи не было, рукопожатия не было и Америка от нас устала, как Лещенко ей и рекомендовал. Однако встреча была, рукопожатие было, и фотографий об этом имеется более, чем одна. Как мудро заметил Гайдукевич в комментах - Леша, маякни, как до магмы дороешь. Даю подсказку на будущее - "Трамп в принципе не существует, его придумали на Банковой, все фотографии с ним фотошоп", - сыронизировал журнаист Александр Нойец.

Помимо этого Братущаку указали, что в открытом оступе в интернете есть куча инструментов, позволяющих определить является ли та ии иная фотография отредактированной или нет.

"Поиск по картинкам, анализ по цвету на фотошоп, официальные страницы ... Казалось бы здесь на невозможно налажаты. Но нет. Журналист Украинской Правды и здесь налажал…" - написал Роман Пелех.

Напомним, ранее фейк о Порошенко состряпали кремлевские СМИ.