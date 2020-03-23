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23 марта • обновлено в 22:46
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В Украине священники устроили "покатушки" против коронавируса: появились видео из разных городов

1.8т
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На улицах разных городов Украины заметили странный флешмоб священников. Они катаются на машинах и кропят улицы святой водой.

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Так священнослужители хотят побороть пандемию коронавируса. Курьезные видео появились на Telegram-канале "Коронавирус онлайн" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Священники кропят улицы городов святой водой

Священники кропят улицы городов святой водой

Скриншот видео

Священники кропят улицы городов святой водой

Священники кропят улицы городов святой водой

Скриншот видео

Священники кропят улицы городов святой водой

Священники кропят улицы городов святой водой

Скриншот видео

Подобные действа уже заметили жители Изюма на Харьковщине, Бердянска Запорожской области, а также Кропивницкого и Ривного.

На роликах видно, как священники передвигаются целыми кортежами под церковные песнопения и разбрызгивают освященную воду с грузовых машин или пикапов.

Как сообщал OBOZREVATEL, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал прихожан придерживаться правил карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Он отметил, что это будет проявлением силы, а не слабости.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
Божей мой, какие же они идиоты ватные, из московской патриархии! на костер бы их за это!
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