В Україні священики влаштували "покатушки" проти коронавірусу: з'явилися відео з різних міст

На вулицях різних міст України помітили дивний флешмоб священиків. Вони катаються на машинах і кроплять вулиці святою водою.

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Так священнослужителі хочуть побороти пандемію коронавірусу. Курйозні відео з'явилися на Telegram-каналі "Коронавірус онлайн" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Священики кроплять вулиці міст святою водою Скріншот відео

Священики кроплять вулиці міст святою водою Скріншот відео

Священики кроплять вулиці міст святою водою Скріншот відео

Подібні дійства вже помітили жителі Ізюма на Харківщині, Бердянська Запорізької області, а також Кропивницького та Рівного.

На роликах видно, як священики пересуваються цілими кортежами під церковні співи і розбризкують освячену воду з вантажних машин або пікапів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав прихожан дотримуватися правил карантину, введеного через поширення коронавірусу. Він зазначив, що це буде проявом сили, а не слабкості.

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