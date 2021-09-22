Новозеландские копы задержали мужчин, провозивших полный багажник еды из KFS в закрытый из-за COVID-19 Окленд

В Новой Зеландии арестовали двух человек, которые пытались проехать в "закрытый" Окленд с багажником авто, набитым едой из KFC – известной сети ресторанов быстрого питания. Дело в том, что в городе были установлены самые строгие в стране правила карантина – работа общепита даже на вынос запрещена, жители могли покидать дома только по уважительной причине, а попасть туда из других населенных пунктов разрешалось лишь в рамках рабочих поездок.

Как передает CTV News, двое мужчин на машине встретили полицейское авто по дороге в Окленд, самый густонаселенный город Новой Зеландии. Нарушители почти сразу же развернулись и стали ехать в обратном направлении. Копы догнали подозрительное транспортное средство.

Оказалось, что внутри авто находилось более 70 000 долларов США наличными, а также большое количество фастфуда из KFC (и много уже пустых упаковок от еды на вынос). Водителя и пассажира 23 и 30 лет задержали.

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Им вменяют нарушение карантина, но не исключены и обвинения по другим статьям. Грозит мужчинам заключение на срок до шести месяцев или штраф (2800 долларов США).

Как известно, во время инцидента Окленд находился под действием карантинных ограничений четвертого уровня.

Уже 21 сентября город перешел на "ступеньку ниже" и COVID-правила немного ослабили. К примеру, ученики могут вернуться на занятия в школы или университеты.

Остальная территория Новой Зеландии находится на втором уровне эпидопасности. Кафе и ночные клубы там открыты.

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