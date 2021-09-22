Новозеландские копы задержали мужчин, провозивших полный багажник еды из KFS в закрытый из-за COVID-19 Окленд

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Курьезы
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Нарушители с KFC в Новой Зеландии

В Новой Зеландии арестовали двух человек, которые пытались проехать в "закрытый" Окленд с багажником авто, набитым едой из KFC – известной сети ресторанов быстрого питания. Дело в том, что в городе были установлены самые строгие в стране правила карантина – работа общепита даже на вынос запрещена, жители могли покидать дома только по уважительной причине, а попасть туда из других населенных пунктов разрешалось лишь в рамках рабочих поездок.

Как передает CTV News, двое мужчин на машине встретили полицейское авто по дороге в Окленд, самый густонаселенный город Новой Зеландии. Нарушители почти сразу же развернулись и стали ехать в обратном направлении. Копы догнали подозрительное транспортное средство.

Оказалось, что внутри авто находилось более 70 000 долларов США наличными, а также большое количество фастфуда из KFC (и много уже пустых упаковок от еды на вынос). Водителя и пассажира 23 и 30 лет задержали.

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Им вменяют нарушение карантина, но не исключены и обвинения по другим статьям. Грозит мужчинам заключение на срок до шести месяцев или штраф (2800 долларов США).

Еда, которую везли нарушители
В машине нашли и пустые коробки KFC

Как известно, во время инцидента Окленд находился под действием карантинных ограничений четвертого уровня.

Уже 21 сентября город перешел на "ступеньку ниже" и COVID-правила немного ослабили. К примеру, ученики могут вернуться на занятия в школы или университеты.

Остальная территория Новой Зеландии находится на втором уровне эпидопасности. Кафе и ночные клубы там открыты.

Окленд на карте

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