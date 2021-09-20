10+ кулинарных провалов: этим поварам не стоит соваться на кухню. Фото
Различные форумы и кулинарные блоги помогают готовить начинающим кулинарам, которые не отличают миксер от блендера. Но и лайфхаки опытных поваров не всегда помогают приготовить ту самую лазанью или шоколадный пирог с картинки в рецепте.
Пользователи портала Reddit показали, с какими сложностями сталкиваются новички на кухне. OBOZREVATEL собрал фото самых эпичных кулинарных провалов.
Старательный повар хотел сделать печенье в форме луны, а получилось стадо моржей.
Бабушка пыталась "подружиться" с миксером, но что-то пошло не так.
Приготовление шоколадной выпечки пошло не по плану – повар "запутал"миксер.
Кажется, даже гриль удивился сгоревшим гамбургерам.
Парень готовил соус на плите, и ничто не предвещало беды. Но блюдо взорвалось прямо в кастрюле – горячий соус оказался на лице.
Мужчина сделал утренний кофе, поставив кружку вверх дном. Его жена смеялась без остановки.
Друг купил в магазине обычный пакет вместо успециального для выпечки.
Паста так и не попала в кастрюлю.
На приготовление пирога с корицей ушло 12 часов.
Шеф-повар испортил целую кастрюлю готового блюда.
Мама сделала хлеб по новому рецепту, но когда начала резать – вытекло тесто.
Повар представлял праздничный пирог иначе.
Томатный суп оказался даже на потолке.
Мама уверена, что шоколадный торт-ежик – очень красивый.
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