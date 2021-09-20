10+ кулинарных провалов: этим поварам не стоит соваться на кухню. Фото

Различные форумы и кулинарные блоги помогают готовить начинающим кулинарам, которые не отличают миксер от блендера. Но и лайфхаки опытных поваров не всегда помогают приготовить ту самую лазанью или шоколадный пирог с картинки в рецепте.

Пользователи портала Reddit показали, с какими сложностями сталкиваются новички на кухне. OBOZREVATEL собрал фото самых эпичных кулинарных провалов.

Старательный повар хотел сделать печенье в форме луны, а получилось стадо моржей.

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Бабушка пыталась "подружиться" с миксером, но что-то пошло не так.

Приготовление шоколадной выпечки пошло не по плану – повар "запутал"миксер.

Кажется, даже гриль удивился сгоревшим гамбургерам.

Парень готовил соус на плите, и ничто не предвещало беды. Но блюдо взорвалось прямо в кастрюле – горячий соус оказался на лице.

Мужчина сделал утренний кофе, поставив кружку вверх дном. Его жена смеялась без остановки.

Друг купил в магазине обычный пакет вместо успециального для выпечки.

Паста так и не попала в кастрюлю.

На приготовление пирога с корицей ушло 12 часов.

Шеф-повар испортил целую кастрюлю готового блюда.

Мама сделала хлеб по новому рецепту, но когда начала резать – вытекло тесто.

Повар представлял праздничный пирог иначе.

Томатный суп оказался даже на потолке.

Мама уверена, что шоколадный торт-ежик – очень красивый.

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