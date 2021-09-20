10+ кулинарных провалов: этим поварам не стоит соваться на кухню. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Кухонные поверхности сильно пострадали

Различные форумы и кулинарные блоги помогают готовить начинающим кулинарам, которые не отличают миксер от блендера. Но и лайфхаки опытных поваров не всегда помогают приготовить ту самую лазанью или шоколадный пирог с картинки в рецепте.

Пользователи портала Reddit показали, с какими сложностями сталкиваются новички на кухне. OBOZREVATEL собрал фото самых эпичных кулинарных провалов.

Старательный повар хотел сделать печенье в форме луны, а получилось стадо моржей.

Вкусности должны были выйти в форме месяца.
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Бабушка пыталась "подружиться" с миксером, но что-то пошло не так.

Бабушка решила сделать пирог.

Приготовление шоколадной выпечки пошло не по плану – повар "запутал"миксер.

Повар "запутал" миксер.

Кажется, даже гриль удивился сгоревшим гамбургерам.

Котлеты для гамбургера сгорели.

Парень готовил соус на плите, и ничто не предвещало беды. Но блюдо взорвалось прямо в кастрюле – горячий соус оказался на лице.

Свежий приготовленный горячий соус.

Мужчина сделал утренний кофе, поставив кружку вверх дном. Его жена смеялась без остановки.

Мужчина хотел выпить кофе на скорую руку.

Друг купил в магазине обычный пакет вместо успециального для выпечки.

Перепутали обычный пакет с пакетом для выпечки.

Паста так и не попала в кастрюлю.

Композиция из вермишели.

На приготовление пирога с корицей ушло 12 часов.

Пирог с шоколадной начинкой.

Шеф-повар испортил целую кастрюлю готового блюда.

Шеф-повар испортил блюдо.

Мама сделала хлеб по новому рецепту, но когда начала резать – вытекло тесто.

Хлеб в середине сырой.

Повар представлял праздничный пирог иначе.

Пирог получился не очень аппетитным.

Томатный суп оказался даже на потолке.

Томатный суп вылился из блендера.

Мама уверена, что шоколадный торт-ежик – очень красивый.

Мама подарила ежика на 14-летие сына.

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