Женщины, плавая в одном бассейне с мужчиной, могут забеременеть от их "сильной спермы".

Такое заявление сделала член комиссии по защите детей Ситти Хикмаватти в Индонезии, передает The Independent.

"Неизвестно, как мужчина отреагирует на вид женщины в бассейне. Если у него особенно сильная сперма, плававшие в том же бассейне женщины могут забеременеть", – высказала свое мнение чиновник.

Бассейн

После такого заявления Хикмаватти высмеяли, и она оказалась под угрозой увольнения. После скандала чиновник сообщила, что это было ее личное мнение и свои слова она готова взять назад.

При этом глава Ассоциации врачей Индонезии заверила, что женщина не может забеременеть, просто плавая с мужчиной, так как вода в бассейне хлорированная, и сперматозоиды в ней не выживут.

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