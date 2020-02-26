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27 февраля • обновлено в 01:54
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В Индонезии чиновница опозорилась из-за беременности от "сильной спермы" в бассейне

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Женщины, плавая в одном бассейне с мужчиной, могут забеременеть от их "сильной спермы".

Такое заявление сделала член комиссии по защите детей Ситти Хикмаватти в Индонезии, передает The Independent.

"Неизвестно, как мужчина отреагирует на вид женщины в бассейне. Если у него особенно сильная сперма, плававшие в том же бассейне женщины могут забеременеть", – высказала свое мнение чиновник.

Бассейн

Бассейн

После такого заявления Хикмаватти высмеяли, и она оказалась под угрозой увольнения. После скандала чиновник сообщила, что это было ее личное мнение и свои слова она готова взять назад.

При этом глава Ассоциации врачей Индонезии заверила, что женщина не может забеременеть, просто плавая с мужчиной, так как вода в бассейне хлорированная, и сперматозоиды в ней не выживут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети собрали самые глупые заблуждения касательно секса и полового акта.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Индонезия
Теги
чиновники курьез медицина
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