Жінки, плаваючи в одному басейні з чоловіком, можуть завагітніти від їх "сильної сперми".

Таку заяву зробила член комісії із захисту дітей Сітті Хікмаватті в Індонезії, передає The Independent.

"Невідомо, як чоловік відреагує на вигляд жінки в басейні. Якщо у нього особливо сильна сперма, що плавали в тому ж басейні жінки можуть завагітніти", – висловила свою думку чиновниця.

Басейн

Після такої заяви Хікмаватті висміяли, і вона опинилася під загрозою звільнення. Після скандалу чиновниця повідомила, що це було її особиста думка і свої слова вона готова взяти назад.

При цьому глава Асоціації лікарів Індонезії запевнила, що жінка не може завагітніти, просто плаваючи з чоловіком, так як вода в басейні хлорована, і сперматозоїди в ній не виживуть.

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