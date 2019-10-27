Украинских политиков "превратили" в героев комиксов: как они выглядят

Украинских политиков с помощью фильтра Bubble Face "превратили" в героев комиксов.

Факты ICTV представили, как бы выглядели премьер-министр Алексей Гончарук, министр Кабмина Дмитрий Дубилет, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Bubble Face – фильтр, который работает на основе нейросетей и делает фото нарисованным. Чтобы почувствовать себя героем комикса, достаточно включить камеру или загрузить картинку из галереи.

Давид Арахамия fakty.com.ua

Дмитрий Дубилет fakty.com.ua

Арсен Аваков fakty.com.ua

Дмитрий Разумков fakty.com.ua

Алексей Гончарук fakty.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинских политиков и других звезд покорил новый тренд в сети - приложение, которое показывает, как будут выглядеть люди в пожилом возрасте.

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