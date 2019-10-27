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27 жовтня • оновлено в 05:55
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Українських політиків "перетворили" в героїв коміксів: як вони виглядають

1.2т Читати матеріал російською

Українських політиків за допомогою фільтра Bubble Face "перетворили" в героїв коміксів.

Факти ICTV уявили, як би виглядали прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр Кабміну Дмитро Дубілет, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Bubble Face – фільтр, який працює на основі нейромереж і робить фото намальованим. Щоб відчути себе героєм коміксу, досить включити камеру або завантажити картинку з галереї.

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Давид Арахамія

Давид Арахамія

fakty.com.ua

Дмитро Дубілет

Дмитро Дубілет

fakty.com.ua

Арсен Аваков

Арсен Аваков

fakty.com.ua

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

fakty.com.ua

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

fakty.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українських політиків та інших зірок підкорив новий тренд в мережі - додаток, який показує, як будуть виглядати люди в літньому віці.

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Особи
Арсен Аваков Дмитро Дубілет Дмитро Разумков Олексій Гончарук Давид Арахамія
Місце
Україна
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
В общем,клоунада.
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