Українських політиків "перетворили" в героїв коміксів: як вони виглядають

Українських політиків за допомогою фільтра Bubble Face "перетворили" в героїв коміксів.

Факти ICTV уявили, як би виглядали прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр Кабміну Дмитро Дубілет, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Bubble Face – фільтр, який працює на основі нейромереж і робить фото намальованим. Щоб відчути себе героєм коміксу, досить включити камеру або завантажити картинку з галереї.

Давид Арахамія fakty.com.ua

Дмитро Дубілет fakty.com.ua

Арсен Аваков fakty.com.ua

Дмитро Разумков fakty.com.ua

Олексій Гончарук fakty.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українських політиків та інших зірок підкорив новий тренд в мережі - додаток, який показує, як будуть виглядати люди в літньому віці.

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