Українських політиків "перетворили" в героїв коміксів: як вони виглядають

Українських політиків за допомогою фільтра Bubble Face "перетворили" в героїв коміксів.
Факти ICTV уявили, як би виглядали прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр Кабміну Дмитро Дубілет, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Bubble Face – фільтр, який працює на основі нейромереж і робить фото намальованим. Щоб відчути себе героєм коміксу, досить включити камеру або завантажити картинку з галереї.
Давид Арахамія
fakty.com.ua
Дмитро Дубілет
fakty.com.ua
Арсен Аваков
fakty.com.ua
Дмитро Разумков
fakty.com.ua
Олексій Гончарук
fakty.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українських політиків та інших зірок підкорив новий тренд в мережі - додаток, який показує, як будуть виглядати люди в літньому віці.
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