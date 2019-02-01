''У меня встал, извините'': Киселева высмеяли курьезным видео

В сеть попала курьезный видеоряд, в котором высмеяли российского журналиста и ведущего Евгения Киселева.

Скандальные кадры были опубликованы на YouTube-канале "Рейтинг". (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, на видео показали дерзкий ответ ведущей телеканала "Прямой" Ирины Ратушной журналисту Сергею Пояркову, который заставлял ее перед эфиром есть конфеты "тик-так". "Я готова лизать, сосать, жевать и даже глотать, чтобы вы были довольны", – заявила она в эфире.

Видеоряд сразу же перешел на кадр с Киселевым.

Ирина Ратушная Скриншот из видео

Евгений Киселев Скриншот из видео

Евгений Киселев Скриншот из видео

"Извините, у меня почему-то встал", – прозвучало в нарезке. "Еще раз простите меня", – с виноватым видом повторил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google представила традиционную подборку самых популярных видео 2018 года на YouTube в Украине.

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