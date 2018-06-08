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"Трэшак": сборную РФ поддержали нелепой песней

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Народный артист России, эстрадный певец Александр Малинин и его дочь Устинья снялись в клипе на песню "Москва встречает Чемпионат" к ЧМ-2018, который состоится в РФ. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Совершенный, законченный трэшак! Малинин тут чистый Карлайл Каллен, глава семейки вампиров, кто смотрел "Сумерки". Ну и дочка его Устинья, не сказать, чтоб выглядела живее", – написала журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что особого внимания заслуживает текст. "Москва-Москва, это наш чемпионат. Каждый к нам приехать рад, Ах-ха-ха-ха-ха", – поется в припеве.

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"Вот это вампирье "а-ха-ха-ха-ха" на счет радости "каждого" приехать - оно тут самое человеческое", – подчеркнула она.

Стоит отметить, что песню записал известный немецкий композитор и продюсер Ральф Зигель, основатель группы Dschinghis Khan. Он наложил слова на композицию "Moskau" и выпустил произведение на четырех языках.

А Малинин и его дочь спели русский вариант. При этом автором слов стал сам певец. В клипе также снялись дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня был представлен официальный видеоклип на песню Чемпионата мира по футболу.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Елена Рыковцева
Место
РоссияМосква
Объект
видео
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