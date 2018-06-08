"Трешак": збірну РФ підтримали безглуздою піснею

Народний артист Росії, естрадний співак Олександр Малінін та його дочка Устина знялися в кліпі на пісню "Москва зустрічає Чемпіонат" до ЧС-2018, який відбудеться в РФ. (Також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку)

"Досконалий, закінчений трешак! Малінін тут чистий Карлайл Каллен, глава сімейки вампірів, хто дивився "Сутінки". Ну і дочка його Устина, не сказати, щоб виглядала живіше", - написала журналістка Олена Риковцева на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що на особливу увагу заслуговує текст. "Москва-Москва, це наш чемпіонат. Кожен до нас приїхати радий, Ах-ха-ха-ха-ха", - співається в приспіві.

"Ось це вампіряче "а-ха-ха-ха-ха" на рахунок радості "кожного" приїхати - воно тут саме людське", - підкреслила вона.

Варто відзначити, що пісню записав відомий німецький композитор і продюсер Ральф Зігель, засновник групи Dschinghis Khan. Він наклав слова на композицію "Moskau" та випустив твір на чотирьох мовах.

А Малінін та його дочка заспівали російський варіант. При цьому автором слів став сам співак. У кліпі також знялися діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня був представлений офіційний відеокліп на пісню Чемпіонату світу з футболу.