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"Теплый дядька!" Объятия Зеленского с Юнкером стали вирусными в сети. Фото и видеофакт

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Встреча президент Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе вызвала ажиотаж в сети.

Все дело в эмоциональном общении политиков, которое не осталось незамеченным. Так, улыбающийся Юнкер дружески хлопал Зеленского по щеке, долго тряс его руку, лез обниматься и вел себя очень весело и добродушно.

"Шутили обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", — рассказал Зеленский в ответ на вопрос о темах их увлекательной беседы корреспонденту.

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В сети стали вирусными фото и видео этого общения. Люди шутят, что Юнкер слишком быстро забыл прошлого президента Украины Петра Порошенко и вспоминают, с кем еще обнимался и целовался любвеобильный европолитик.

"Артисты комедийного жанра", "Шоу продолжается", "Чужие губы тебя ласкают", — шутят в комментариях в соцсетях пользователи.

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"Теплый дядька!" Объятия Зеленского с Юнкером стали вирусными в сети. Фото и видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 4 июня, в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Главные тезисы можно прочесть тут.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЖан-Клод Юнкер
Место
Украина
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