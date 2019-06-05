"Теплый дядька!" Объятия Зеленского с Юнкером стали вирусными в сети. Фото и видеофакт

Встреча президент Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером в Брюсселе вызвала ажиотаж в сети.

Все дело в эмоциональном общении политиков, которое не осталось незамеченным. Так, улыбающийся Юнкер дружески хлопал Зеленского по щеке, долго тряс его руку, лез обниматься и вел себя очень весело и добродушно.

"Шутили обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", — рассказал Зеленский в ответ на вопрос о темах их увлекательной беседы корреспонденту.

В сети стали вирусными фото и видео этого общения. Люди шутят, что Юнкер слишком быстро забыл прошлого президента Украины Петра Порошенко и вспоминают, с кем еще обнимался и целовался любвеобильный европолитик.

"Артисты комедийного жанра", "Шоу продолжается", "Чужие губы тебя ласкают", — шутят в комментариях в соцсетях пользователи.

С Трампом

С экс-президентом Румынии

С Терезой Мэй

Фото, в котором прекрасно все, начиная заглавных персонажей и заканчивая логотипом "Радио Свобода".



Вопрос - Господин Юнкер, вы скучаете по господину Порошенко?

Юнкер - У меня новый друг.

Зеленский - Я лучше. Новый друг лучше старых двух!🤣🤣🤣 pic.twitter.com/VXxscjtx30 — a_zaxar (@a_zaxar) 5 июня 2019 г.

На встрече в Брюсселе Юнкер ласково похлопал Зеленского ладошкой по щеке.

Молодой - вожделенно подумал Юнкер.

Фу, старый - брезгливо подумал Зеленский. Но заставил себя заискивающе улыбнуться! 😂 — Александр Шрамов (@Alex01219608) 5 июня 2019 г.

После того, как Зеленский заявил, что будет вместе с лидерами Европы "давить на агрессора", Юнкер нежно погладил его по щеке, и, притянув к себе, жарко прошептал: "Сынок, ты не понял расклада. Давить будем мы, а выжимать будем вас". — Шляпа Челентано (@_Flagman_) 5 июня 2019 г.

Юнкер: "Я так хотел собаку..."

Зеленский: " Но я же лучше, лучше собаки!" pic.twitter.com/TXPa9xQJi4 — Сергей Яговкин (@sofya1961) 5 июня 2019 г.

Позорище то какое,Господи Боже мой! Брюссель. 04.06.19. Слово в слово.

-Жан Клод Юнкер:"А Порошенко где?"

-Зеленский:"Я теперь вместо него".

-Юнкер:"Да? А тот где? Ну ладно"(треплет по щеке) и говорит:"А ты то кто?"

Зеленский (идиот):"Я новый Порошенко".

Юнкер явно потерялся.😂 — Игорь (@bmxPIuvw13MxTQo) 5 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 4 июня, в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, куда он прибыл с первым зарубежным визитом, и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Главные тезисы можно прочесть тут.

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