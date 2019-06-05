"Теплий дядько!" Обійми Зеленського з Юнкером стали вірусними в мережі. Фото і відеофакт

Зустріч президент України Володимира Зеленського з главою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером у Брюсселі викликала ажіотаж у мережі.
Справа в емоційному спілкуванні політиків, яке не залишилося непоміченим. Так, усміхнений Юнкер дружньо плескав Зеленського по щоці, довго тиснув йому руку, ліз обніматися і поводився дуже весело й добродушно.
"Жартували про все. Про таке чоловіче, що не можна говорити. Дуже класна у нас була зустріч. Я не знаю, можна так говорити чи це недипломатично, але такий добрий, теплий, нормальний дядько. Дуже розумна людина. Класний такий мужик", — розповів Зеленський у відповідь на за питання про теми їхньої захоплюючої бесіди кореспонденту.
У мережі стали вірусними фото і відео цього спілкування. Люди жартують, що Юнкер занадто швидко забув минулого президента України Петра Порошенка і згадують, з ким ще обіймався і цілувався велелюбний європолітик.
"Артисти комедійного жанру", "Шоу триває", "Чужі губи тебе пестять", — жартують у коментарях в соцмережах користувачі.
З Трампом
З екс-президентом Румунії
З Терезою Мей
Фото, в якому прекрасно все, починаючи заголовних персонажів і закінчуючи логотипом "Радіо Свобода".- a_zaxar (@a_zaxar) 5 червня 2019 р
Питання - Пане Юнкер, ви сумуєте за пану Порошенку?
Юнкер - У мене новий друг.
Зеленський - Я краще. Новий друг краще старих двох! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/VXxscjtx30
На зустрічі в Брюсселі Юнкер ласкаво поплескав Зеленського долонькою по щоці.- Олександр Шрамов (@ Alex01219608) 5 червня 2019 р
Молодий - пожадливо подумав Юнкер.
Фу, старий - гидливо подумав Зеленський. Але змусив себе запобігливо посміхнутися! 😂
Після того, як Зеленський заявив, що буде разом з лідерами Європи "тиснути на агресора", Юнкер ніжно погладив його по щоці, і, притягнувши до себе, жарко прошепотів: "Синку, ти не зрозумів розкладу. Тиснути будемо ми, а вичавлювати будемо вас ".- Капелюх Челентано (@_Flagman_) 5 червня 2019 р
Юнкер: "Я так хотів собаку ..."- Сергій Яговкін (@ sofya1961) 5 червня 2019 р
Зеленський: "Але я ж краще, краще собаки!" pic.twitter.com/TXPa9xQJi4
Позорище то яке, Господи Боже мій! Брюссель. 04.06.19. Слово у слово.- Ігор (@ bmxPIuvw13MxTQo) 5 червня 2019 р
-Жан Клод Юнкер: "А Порошенко де?"
-Зеленскій: "Я тепер замість нього".
-Юнкер: "Так? А той де? Ну ладно" (тріпає по щоці) і каже: "А ти то хто?"
Зеленський (ідіот): "Я новий Порошенко".
Юнкер явно потерялся.😂
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 4 червня, в Брюсселі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, куди він прибув із першим закордонним візитом, і президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера. Головні тези можна прочитати тут.
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