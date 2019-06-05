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"Теплий дядько!" Обійми Зеленського з Юнкером стали вірусними в мережі. Фото і відеофакт

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Зустріч президент України Володимира Зеленського з главою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером у Брюсселі викликала ажіотаж у мережі.

Справа в емоційному спілкуванні політиків, яке не залишилося непоміченим. Так, усміхнений Юнкер дружньо плескав Зеленського по щоці, довго тиснув йому руку, ліз обніматися і поводився дуже весело й добродушно.

"Жартували про все. Про таке чоловіче, що не можна говорити. Дуже класна у нас була зустріч. Я не знаю, можна так говорити чи це недипломатично, але такий добрий, теплий, нормальний дядько. Дуже розумна людина. Класний такий мужик", — розповів Зеленський у відповідь на за питання про теми їхньої захоплюючої бесіди кореспонденту.

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У мережі стали вірусними фото і відео цього спілкування. Люди жартують, що Юнкер занадто швидко забув минулого президента України Петра Порошенка і згадують, з ким ще обіймався і цілувався велелюбний європолітик.

"Артисти комедійного жанру", "Шоу триває", "Чужі губи тебе пестять", — жартують у коментарях в соцмережах користувачі.

З Трампом

З Трампом

З екс-президентом Румунії

З екс-президентом Румунії

З Терезою Мей

З Терезою Мей

"Теплий дядько!" Обійми Зеленського з Юнкером стали вірусними в мережі. Фото і відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 4 червня, в Брюсселі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, куди він прибув із першим закордонним візитом, і президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера. Головні тези можна прочитати тут.

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Особи
Володимир ЗеленськийЖан-Клод Юнкер
Місце
Україна
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