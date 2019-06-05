"Теплий дядько!" Обійми Зеленського з Юнкером стали вірусними в мережі. Фото і відеофакт

Зустріч президент України Володимира Зеленського з главою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером у Брюсселі викликала ажіотаж у мережі.

Справа в емоційному спілкуванні політиків, яке не залишилося непоміченим. Так, усміхнений Юнкер дружньо плескав Зеленського по щоці, довго тиснув йому руку, ліз обніматися і поводився дуже весело й добродушно.

"Жартували про все. Про таке чоловіче, що не можна говорити. Дуже класна у нас була зустріч. Я не знаю, можна так говорити чи це недипломатично, але такий добрий, теплий, нормальний дядько. Дуже розумна людина. Класний такий мужик", — розповів Зеленський у відповідь на за питання про теми їхньої захоплюючої бесіди кореспонденту.

У мережі стали вірусними фото і відео цього спілкування. Люди жартують, що Юнкер занадто швидко забув минулого президента України Петра Порошенка і згадують, з ким ще обіймався і цілувався велелюбний європолітик.

"Артисти комедійного жанру", "Шоу триває", "Чужі губи тебе пестять", — жартують у коментарях в соцмережах користувачі.

З Трампом

З екс-президентом Румунії

З Терезою Мей

Фото, в якому прекрасно все, починаючи заголовних персонажів і закінчуючи логотипом "Радіо Свобода".



Питання - Пане Юнкер, ви сумуєте за пану Порошенку?

Юнкер - У мене новий друг.

Зеленський - Я краще. Новий друг краще старих двох! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/VXxscjtx30 - a_zaxar (@a_zaxar) 5 червня 2019 р

На зустрічі в Брюсселі Юнкер ласкаво поплескав Зеленського долонькою по щоці.

Молодий - пожадливо подумав Юнкер.

Фу, старий - гидливо подумав Зеленський. Але змусив себе запобігливо посміхнутися! 😂 - Олександр Шрамов (@ Alex01219608) 5 червня 2019 р

Після того, як Зеленський заявив, що буде разом з лідерами Європи "тиснути на агресора", Юнкер ніжно погладив його по щоці, і, притягнувши до себе, жарко прошепотів: "Синку, ти не зрозумів розкладу. Тиснути будемо ми, а вичавлювати будемо вас ". - Капелюх Челентано (@_Flagman_) 5 червня 2019 р

Юнкер: "Я так хотів собаку ..."

Зеленський: "Але я ж краще, краще собаки!" pic.twitter.com/TXPa9xQJi4 - Сергій Яговкін (@ sofya1961) 5 червня 2019 р

Позорище то яке, Господи Боже мій! Брюссель. 04.06.19. Слово у слово.

-Жан Клод Юнкер: "А Порошенко де?"

-Зеленскій: "Я тепер замість нього".

-Юнкер: "Так? А той де? Ну ладно" (тріпає по щоці) і каже: "А ти то хто?"

Зеленський (ідіот): "Я новий Порошенко".

Юнкер явно потерялся.😂 - Ігор (@ bmxPIuvw13MxTQo) 5 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 4 червня, в Брюсселі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, куди він прибув із першим закордонним візитом, і президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера. Головні тези можна прочитати тут.

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