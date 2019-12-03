Сменил профессию? Двойник Яценюка засветился на видео

В сети появилось видео с мужчиной, который очень похож на экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Кадры обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан. На видео виден мужчина в очках, который держит в руках камеру.

"Человек очень похож на Арсения, или изменил профессию", – написал офицер, опубликовавший ролик с двойником Яценюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2015 года в Следкоме России заявили, что экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в 90-х годах был участником отрядов в Чечне и убивал российских солдат.

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