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3 декабря • обновлено в 14:31
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Сменил профессию? Двойник Яценюка засветился на видео

1.7т
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В сети появилось видео с мужчиной, который очень похож на экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Кадры обнародовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан. На видео виден мужчина в очках, который держит в руках камеру.

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"Человек очень похож на Арсения, или изменил профессию", – написал офицер, опубликовавший ролик с двойником Яценюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2015 года в Следкоме России заявили, что экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в 90-х годах был участником отрядов в Чечне и убивал российских солдат.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Арсений Яценюк
Место
Украина
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