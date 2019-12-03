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3 грудня • оновлено в 14:24
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Змінив професію? Двійник Яценюка засвітився на відео

1.6т
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У мережі з'явилося відео з чоловіком, який дуже схожий на експрем'єра України Арсенія Яценюка.

Кадри оприлюднив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. На ролику видно чоловіка в окулярах, який тримає в руках камеру.

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"Людина дуже схожа на Арсенія, або змінив професію", – написав офіцер, який опублікував ролик із двійником Яценюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2015 року в Слідкомі Росії заявили, що експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у 90-х роках був учасником загонів у Чечні та вбивав російських солдатів.

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Автор
Анатолій Запорожський
Особа
Арсеній Яценюк
Місце
Україна
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