Змінив професію? Двійник Яценюка засвітився на відео

У мережі з'явилося відео з чоловіком, який дуже схожий на експрем'єра України Арсенія Яценюка.

Кадри оприлюднив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. На ролику видно чоловіка в окулярах, який тримає в руках камеру.

"Людина дуже схожа на Арсенія, або змінив професію", – написав офіцер, який опублікував ролик із двійником Яценюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2015 року в Слідкомі Росії заявили, що експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у 90-х роках був учасником загонів у Чечні та вбивав російських солдатів.

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