"Слуга народа" поздравила избирателей "партийной Богородицей". Фото конфуза

Правящая партия "украсила" икону Девы Марии собственным лого
После волны возмущения в сети его убрали
Впрочем стилистика "СН" на религиозной открытке ко Второй Пречистой все равно была сохранена
Партия "Слуга народа" поздравила в сети своих избирателей с Рождеством Пресвятой Богородицы. Однако к поздравительным словам прикрепили изображение иконы Богоматери с логотипом политической силы.
Соответствующие открытки были опубликованы на официальной странице партии в Facebook и на страницах ее региональных ячеек (например, в Ирашаве на Закарпатье).
"Партийная" икона сразу вызвала бурное обсуждение на различных Telegram-каналах, и корреспонденты не оценили религиозный креатив "Слуги народа".
"Партийная Богородица. "Слуги народа" поздравили всех с праздником Пресвятой Богородицы, дорисовав на иконе название своей партии", – написали в сообществе "PRпортал".
"Вероятно, пришло время, когда "слуги" начали редактировать иконы своими символами. Безумие перешло на новый уровень", – отметил политтехнолог Тарас Березовец.
"Они там совсем идиоты что ли? Богородица на плашке "Слуга народа"?!!" – возмутилась журналистка Соня Кошкина.
После огласки упомянутые публикации партия удалила и разместила новые, где на иконе уже не было логотипа "Слуги народа". Впрочем цветовое оформление открытки все же соответствовало стилистике бренда политсилы – в зеленых тонах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
перед местными выборами представители политической партии "Слуга народа" на Закарпатье разместили рекламный билборд с пунктуационными ошибками.
Через некоторое время в сети выложили видео с моментом исправления ошибки на предвыборном борде "Слуги народа" на Закарпатье.
На кадрах видно, как человек поднялся по лестнице к плакату и наклеил на него фрагмент с запятой, которой не хватало в слогане.