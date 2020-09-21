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"Слуга народа" поздравила избирателей "партийной Богородицей". Фото конфуза

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Курьезы
1,2 т.

  • Правящая партия "украсила" икону Девы Марии собственным лого

  • После волны возмущения в сети его убрали

  • Впрочем стилистика "СН" на религиозной открытке ко Второй Пречистой все равно была сохранена

Слуга народа попала в конфуз из-за иконы Богородицы

Партия "Слуга народа" поздравила в сети своих избирателей с Рождеством Пресвятой Богородицы. Однако к поздравительным словам прикрепили изображение иконы Богоматери с логотипом политической силы.

Соответствующие открытки были опубликованы на официальной странице партии в Facebook и на страницах ее региональных ячеек (например, в Ирашаве на Закарпатье).

Поздравление "Слуги народа" со Второй Пречистой.

"Партийная" икона сразу вызвала бурное обсуждение на различных Telegram-каналах, и корреспонденты не оценили религиозный креатив "Слуги народа".

"Партийная Богородица. "Слуги народа" поздравили всех с праздником Пресвятой Богородицы, дорисовав на иконе название своей партии", – написали в сообществе "PRпортал".

PR Портал

"Вероятно, пришло время, когда "слуги" начали редактировать иконы своими символами. Безумие перешло на новый уровень", – отметил политтехнолог Тарас Березовец.

Тарас Березовец

"Они там совсем идиоты что ли? Богородица на плашке "Слуга народа"?!!" – возмутилась журналистка Соня Кошкина.

Соня Кошкина

После огласки упомянутые публикации партия удалила и разместила новые, где на иконе уже не было логотипа "Слуги народа". Впрочем цветовое оформление открытки все же соответствовало стилистике бренда политсилы – в зеленых тонах.

Поздравление "Слуги народа" после редактирования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаПартия Слуга народа
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