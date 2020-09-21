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"Слуга народу" привітала виборців "партійною Богородицею". Фото конфузу

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Курйози
8,7 т.

  • Провладна партія "прикрасила" ікону Діви Марії власним лого

  • Після хвилі обурення в мережі його прибрали

  • Втім стилістика "СН" на релігійній листівці до Другої Пречистої все одно була збережена

Слуга народу втрапила у конфуз через ікону Богородиці

Партія "Слуга народу" привітала у мережі своїх виборців із Різдвом Пресвятої Богородиці. Втім до вітальних слів долучили зображення ікони Богоматері з логотипом політичної сили.

Відповідні листівки були опубліковані на офіційній сторінці партії у Facebook та на сторінках її регіональних осередків (наприклад, в Ірашаві на Закарпатті).

Привітання "Слуги народу" з Другою Пречистою.

"Партійна" ікона одразу викликала бурхливе обговорення на різноманітних Telegram-каналах, й дописувачі не оцінили релігійний креатив "Слуги народу".

"Партійна Богородиця. "Слуги народу" привітали усіх зі святом Пресвятої Богородиці, домалювавши на іконі назву власної партії", – написали у спільноті "PRпортал".

PR Портал

"Певно, прийшов час, коли "слуги" почали редагувати ікони своїми символами. Безумство перейшло на новий рівень", – зазначив політтехнолог Тарас Березовець.

Тарас Березовець

"Вони там зовсім ідіоти чи як? Богородиця на плашці "Слуга народу"?!!" – обурилася журналістка Соня Кошкіна.

Соня Кошкина

Після розголосу згадані публікації партія видалила і розмістила нові, де на іконі вже не було логотипу "Слуги народу". Втім кольорове оформлення листівки все ж відповідало стилістиці бренду політсили – у зелених тонах.

Привітання "Слуги народу" після редагування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаПартія Слуга народу
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