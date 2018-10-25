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''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

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Журналист из пула Кремля сравнил президента России Владимира Путина с советским диктатором Иосифом Сталиным.

"Дарю СNN заголовок "В Кремле собираются по ночам, чтобы думать о будущем России. Путин перешел на режим работы Сталина", - написал он в Twitter, комментируя время проведения Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В комментариях отметили неуместность шутки, напомнив о том, как закончил свои дни глава СССР.

"На какой даче будем искать его в луже мочи?", "Отлично, значит конец скоро", "Наступает ночь. Просыпается мафия", "Сравнение со Сталиным неуместно. Сталин плохо кончил", - пишут под твиттом.

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"Журналист кремлевского пула восторженно сравнил Путина со Сталиным - и предложил CNN тоже повосторгаться нынешним и прежним палачами. А если лизнёт поглубже - то доберётся и до Николая Второго", - написал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

''Скоро найдут в луже мочи'': журналист Кремля сравнил Путина со Сталиным

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ''сползший'' Путин озадачил сеть.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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