В сети нашли ''клона'' Путина: как он выглядит

В сети показали "двойника" президента России Владимира Путина из Китая.

Соответствующим подбором похожих на знаменитостей людей занимается развлекательный портал 9gag, а фотографии публикует в Instagram-аккаунте. Так, в сети представили мужчину, черты внешности которого схожи с российским лидером.

Как сообщает "Lenta", "двойником" Путина оказался 55-летний фермер Ло Юаньпин. Он проживает в глухой деревне Лунцзюй, и никак не может найти себе жену. У мужчины нет богатств, зато из-за сходства с Путиным успел немного прославиться на местном телевидении.

Кроме того, развлекательный портал показал похожих по внешности людей на: актера Леонардо Ди Каприо из России, Николаса Кейджа из Индии, Джорджа Клуни из Турции, Барака Обаму из Индонезии, азиатского Брэда Питта.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появилось видео с человеком, очень похожим на президента США Дональда Трампа.