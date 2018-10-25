''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

Журналіст з пулу Кремля порівняв президента Росії Володимира Путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

"Дарую СNN заголовок "У Кремлі збираються ночами, щоб думати про майбутнє Росії. Путін перейшов на режим роботи Сталіна", - написав він у Twitter, коментуючи час проведення Ради зі стратегічного розвитку і національних проектів.

Дарую СNN заголовок "У Кремлі збираються ночами, щоб думати про майбутнє Росії. Путін перейшов на режим роботи Сталіна" pic.twitter.com/cEnGm4Jqkh - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 24 жовтня 2018 р

У коментарях відзначили недоречність жарта, нагадавши про те, як закінчив свої дні глава СРСР.

"На якій дачі будемо шукати його в калюжі сечі?", "Дуже добре, значить кінець скоро", "Настає ніч. Прокидається мафія", "Порівняння зі Сталіним недоречно. Сталін погано кінчив", - пишуть під твітти.

"Журналіст кремлівського пулу захоплено порівняв Путіна зі Сталіним - і запропонував CNN теж позахоплюватися нинішнім і колишнім катами. А якщо лизне глибше - то добереться і до Миколи Другого", - написав політолог Олексій Голобуцький в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 'Путін, що "сповз", спантеличив мережу.