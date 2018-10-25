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''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

11тЧитати матеріал російською

Журналіст з пулу Кремля порівняв президента Росії Володимира Путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

"Дарую СNN заголовок "У Кремлі збираються ночами, щоб думати про майбутнє Росії. Путін перейшов на режим роботи Сталіна", - написав він у Twitter, коментуючи час проведення Ради зі стратегічного розвитку і національних проектів.

У коментарях відзначили недоречність жарта, нагадавши про те, як закінчив свої дні глава СРСР.

"На якій дачі будемо шукати його в калюжі сечі?", "Дуже добре, значить кінець скоро", "Настає ніч. Прокидається мафія", "Порівняння зі Сталіним недоречно. Сталін погано кінчив", - пишуть під твітти.

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"Журналіст кремлівського пулу захоплено порівняв Путіна зі Сталіним - і запропонував CNN теж позахоплюватися нинішнім і колишнім катами. А якщо лизне глибше - то добереться і до Миколи Другого", - написав політолог Олексій Голобуцький в своєму Telegram-каналі.

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

''Скоро знайдуть в калюжі сечі'': журналіст Кремля порівняв Путіна зі Сталіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 'Путін, що "сповз", спантеличив мережу.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМосква
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Всн нормальные люди из Украины уехали, осталось одно БЫДЛО которое здесь на обозе ошивается.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Как и Сталин, Путло жил, как собака, и подохнет, как собака. 😸
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ivanenko Vitaliy, типичный раиSSянин...неоправданная жесткость и желание смерти другим. Имбецил.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Бешенство Ватки, Свiдоме бидло как жило как быдло, как и быдло пойдет под нож....
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