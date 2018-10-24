''Геморрой?'' ''Сползший'' Путин озадачил сеть

Новое фото президента РФ Владимира Путина, искажающее настоящий рост российского лидера, удивило пользователей сети.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. Он опубликовал совместный снимок Путина с премьер-министра России Дмитрия Медведева, сделанный во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Блогер отметил, что Путин "сполз в кресле так, что оказался ниже совсем мелкого Медведева".

"Я, конечно, не врач, но судя по тому, как Путин сидит на официальных мероприятиях, у него то ли простатит, то ли геморрой..." - написал Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали "двойника" президента России Владимира Путина из Китая. Им оказался 55-летний фермер Ло Юаньпин. Он проживает в глухой деревне Лунцзюй. У мужчины нет богатств, зато из-за сходства с Путиным успел немного прославиться на местном телевидении.