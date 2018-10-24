МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

''Геморрой?'' ''Сползший'' Путин озадачил сеть

1.5тЧитать материал на украинском

Новое фото президента РФ Владимира Путина, искажающее настоящий рост российского лидера, удивило пользователей сети.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале. Он опубликовал совместный снимок Путина с премьер-министра России Дмитрия Медведева, сделанный во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Блогер отметил, что Путин "сполз в кресле так, что оказался ниже совсем мелкого Медведева".

Новости
''Путина подтянули'': президент России попался на новой уловке с ростом

"Я, конечно, не врач, но судя по тому, как Путин сидит на официальных мероприятиях, у него то ли простатит, то ли геморрой..." - написал Голобуцкий.

''Геморрой?'' ''Сползший'' Путин озадачил сеть
''Геморрой?'' ''Сползший'' Путин озадачил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали "двойника" президента России Владимира Путина из Китая. Им оказался 55-летний фермер Ло Юаньпин. Он проживает в глухой деревне Лунцзюй. У мужчины нет богатств, зато из-за сходства с Путиным успел немного прославиться на местном телевидении.

Персоны
Алексей ГолобуцкийВладимир ПутинДмитрий Медведев
Место
Россия
Объект
фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Озабоченный "политолог" Голобуцкий следит за каждым шагом и вздохом Путина и постоянно меряет его рост. Достойное занятие для рагульского "политолога"))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги