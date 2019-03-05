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Скандальная сгущенка с националистками Украины: в сети нашли позорный ляп. Фотофакт

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В наборах сгущенки, на этикетках которой изображены портреты известных украинских националисток, нашли грубую ошибку.

Так, вместо супруги гетмана Павла Скоропадского изобразили дочь писателя Михаила Коцюбинского. Ляп заметили в паблике Рагу.ли в Facebоок.

"Идея и посыл замечательные, но зачем же вместо Александры Скоропадской ставить фото Ирины Коцюбинской? Ну как можно было в современном мире, в условиях существования гугла перепутать фото одной из трех женщин, о которых рассказывает проект? Использованные фото первых двух выпадают в поиске первыми", - сказано в сообщении.

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Скандальная сгущенка с националистками Украины: в сети нашли позорный ляп. Фотофакт

Скандальная сгущенка с националистками Украины: в сети нашли позорный ляп. Фотофакт

Скандальная сгущенка с националистками Украины: в сети нашли позорный ляп. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев и скандальная Ольга Скабеева бурно отреагировали на креативные подарки для бойцов Вооруженных сил Украины к 8 Марта - банки сгущенки со знаменитыми женщинами.

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Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не помиляється той. хто нічого не робить. Критиканів нас більше, ніж працюючих.
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