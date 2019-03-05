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Скандальне згущене молоко з націоналістками України: в мережі знайшли ганебний ляп. Фотофакт

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У наборах згущеного молока, на етикетках якого зображені портрети відомих українських націоналісток, знайшли грубу помилку.

Так, замість дружини гетьмана Павла Скоропадського зобразили дочку письменника Михайла Коцюбинського. Ляп помітили в пабліку Рагу.лі в Facebоок.

"Ідея і посил чудові, але навіщо ж замість Олександри Скоропадської ставити фото Ірини Коцюбинської? Ну як можна було в сучасному світі, в умовах існування гугла переплутати фото однієї з трьох жінок, про яких розповідає проект? Використані фото перших двох випадають у пошуку першими", - йдеться в повідомленні.

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Скандальне згущене молоко з націоналістками України: в мережі знайшли ганебний ляп. Фотофакт

Скандальне згущене молоко з націоналістками України: в мережі знайшли ганебний ляп. Фотофакт

Скандальне згущене молоко з націоналістками України: в мережі знайшли ганебний ляп. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов і скандальна Ольга Скабєєва бурхливо відреагували на креативні подарунки для бійців Збройних Сил України до 8 Березня - банки згущенки зі знаменитими жінками.

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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не помиляється той. хто нічого не робить. Критиканів нас більше, ніж працюючих.
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