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"Шифруется от ФСБ": "Трампа" засекли в России. Опубликованы фото

1.2тЧитать новость на украинском

В российском городе Ростов-на-Дону нашли "двойника" президента США Дональда Трампа.

"Когда американский президент шифруется от ФСБ", – говорится на странице сообщества "Ростов Главный" в социальной сети "ВКонтакте", опубликовавшего фотографию женщины, которая похожа на американского лидера.

Пользователи в шутку предположили, что "Трамп" едет в общественном транспорте на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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Другие посчитали, что в таком виде "президент США" пытается попасть на ЧМ-2018.

Находящуюся в автобусе женщину россияне назвали "Трамповной".

"ВКонтакте"//"Ростов Главный"

"ВКонтакте"//"Ростов Главный"

"ВКонтакте"//"Ростов Главный"

"ВКонтакте"//"Ростов Главный"

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях.

Персона
Дональд Трамп
Место
РоссияРостов-на-Дону
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