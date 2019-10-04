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4 октября • обновлено в 11:31
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"Руки на стол!" Сеть взорвало новое фото Кивы из Рады

4.6т Читать материал на украинском

В сети поднялась новая волна смеха из-за очередного фото с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.

Снимок из Рады обнародовал журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook. На фото Кива отрешенно сидит в компании Виктора Медведчука.

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В сети подшутили над Кивой после недавнего скандала с его "рукоблудием" в Раде после звонка модели, оставив едкие комментарии.

"Руки на стол!" Сеть взорвало новое фото Кивы из Рады
"Руки на стол!" Сеть взорвало новое фото Кивы из Рады
"Руки на стол!" Сеть взорвало новое фото Кивы из Рады
"Руки на стол!" Сеть взорвало новое фото Кивы из Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, Киву сняли на видео во время того, как он трогал свои половые органы в Раде после звонка модели.

Перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

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Персона
Илья Кива
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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70rus xxx
70rus xxx
5 лет шумеры нас веселили,теперь на профессиональном уровне.
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