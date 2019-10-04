"Руки на стол!" Сеть взорвало новое фото Кивы из Рады

В сети поднялась новая волна смеха из-за очередного фото с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.

Снимок из Рады обнародовал журналист Михаил Ткач на своей странице в Facebook. На фото Кива отрешенно сидит в компании Виктора Медведчука.

В сети подшутили над Кивой после недавнего скандала с его "рукоблудием" в Раде после звонка модели, оставив едкие комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киву сняли на видео во время того, как он трогал свои половые органы в Раде после звонка модели.

Перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

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