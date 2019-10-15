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15 октября • обновлено в 03:31
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"Я в ящике! Выпустите меня!" Сеть шокировал инцидент с погибшим военным: видео

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В Ирландии на похоронах ветерана вооруженных сил Шея Брэдли произошел курьезных инцидент - скорбящие услышали его голос из могилы.

Внезапно из гроба раздался стук: "Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь - перед вами! Я умер".

Такая выходка рассмешила скорбящих, после чего они услышали пение: "Я позвонил, чтобы попрощаться".

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Видео с похорон стало вирусным в сети после того, как его опубликовали в группе ветеранов вооруженных сил Ирландии в соцсетях.

Позже дочь мужчины Андреа объяснила, что он записал голосовое сообщение перед смертью и на похоронах его воспроизвели через колонки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве пытались воскресить Ленина в Мавзолее.

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Место
Ирландия
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