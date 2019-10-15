Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 03:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Я в ящику! Випустіть мене!" Мережу шокував інцидент із загиблим військовим: відео

504 Читати матеріал російською

В Ірландії на похоронах ветерана збройних сил Шия Бредлі стався курйозних інцидент - люди почули його голос з могили.

Раптово з труни пролунав стук: "Де, чорт забирай, я перебуваю? Випустіть мене звідси! Тут темно! Це що, священик? Це Шей! Я в ящику! Та не там, а тут - перед вами! Я помер".

Така витівка розсмішила людей, після чого вони почули спів: "Я подзвонив, щоб попрощатися".

Новини
"Воскресив" Сталін: історик зробив заяву про таємничу смерть Гітлера

Відео з похорону стало вірусним в мережі після того, як його опублікували в групі ветеранів збройних сил Ірландії в соцмережах.

Пізніше дочка чоловіка Андреа пояснила, що він записав голосове повідомлення перед смертю і на похоронах його відтворили через колонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві намагалися воскресити Леніна в Мавзолеї.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Ірландія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel