"Я в ящику! Випустіть мене!" Мережу шокував інцидент із загиблим військовим: відео

В Ірландії на похоронах ветерана збройних сил Шия Бредлі стався курйозних інцидент - люди почули його голос з могили.

Раптово з труни пролунав стук: "Де, чорт забирай, я перебуваю? Випустіть мене звідси! Тут темно! Це що, священик? Це Шей! Я в ящику! Та не там, а тут - перед вами! Я помер".

Така витівка розсмішила людей, після чого вони почули спів: "Я подзвонив, щоб попрощатися".

Відео з похорону стало вірусним в мережі після того, як його опублікували в групі ветеранів збройних сил Ірландії в соцмережах.

Пізніше дочка чоловіка Андреа пояснила, що він записав голосове повідомлення перед смертю і на похоронах його відтворили через колонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві намагалися воскресити Леніна в Мавзолеї.

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